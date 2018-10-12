Спорт

«Самара» выиграла во втором матче Суперлиги

12.10.2018
Автор текста: Ксения Ястребова 0 103
БК "Самара"

В четверг, 11 октября, прошел очередной матч чемпионата Суперлиги.

Баскетболисты «Самары» на своей площадке уверенно переиграли «Химки-Подмосковье».

Первую половину игры самарцы выиграли с преимуществом — 52:20.  Лишь в третьей десятиминутке химчане смогли на время перехватить инициативу и завершить отрезок в свою пользу. Однако в конце матча «Самара» показала, кто хозяин положения.

Итоговый счет — 87:53 в пользу самарцев. Самыми результативными стали Максим Дыбовский (18 очков), Дмитрий Халдеев (11 очков и 10 подборов) и Алексей Нестеров (11 очков).

Следующие матчи команда проведет в Сургуте и Екатеринбурге. Дома «Самара» сыграет 31 октября. Наш клуб примет «Темп-СУМЗ-УГМК».

Метки
Показать ещё

По теме

12.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 75

Болельщики самарских «Крыльев» сегодня смогут пообщаться с новым главным тренером

11.10.2018
Автор текста: Ева Скатина 285

Начальник самарского ЦСКА об истории главного городского бассейна и о силе российских пловцов

11.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 168

В Самарской области планируют создать единый центр подготовки профессиональных футболистов

11.10.2018
Автор текста: Кирилл Ляхманов 513

Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова в Самару и сделал с ним селфи

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение