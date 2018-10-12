«Самара» выиграла во втором матче Суперлиги

В четверг, 11 октября, прошел очередной матч чемпионата Суперлиги.

Баскетболисты «Самары» на своей площадке уверенно переиграли «Химки-Подмосковье».

Первую половину игры самарцы выиграли с преимуществом — 52:20. Лишь в третьей десятиминутке химчане смогли на время перехватить инициативу и завершить отрезок в свою пользу. Однако в конце матча «Самара» показала, кто хозяин положения.

Итоговый счет — 87:53 в пользу самарцев. Самыми результативными стали Максим Дыбовский (18 очков), Дмитрий Халдеев (11 очков и 10 подборов) и Алексей Нестеров (11 очков).

Следующие матчи команда проведет в Сургуте и Екатеринбурге. Дома «Самара» сыграет 31 октября. Наш клуб примет «Темп-СУМЗ-УГМК».