Самара и Могилев подписали соглашение о расширении сотрудничества

В четверг, 10 октября, в Могилеве открыли форум регионов Беларуси и России.

Делегацию Самарской области возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. В ее составе — глава Самары Елена Лапушкина, а также представители областного правительства.

Главная тема форума – «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». Прошли первые обсуждения аграрной политики, унификации и гармонизации законодательств двух стран, развития цифровой экономики, молодежной политики, международной деятельности, а также экономической безопасности.

Дмитрий Азаров встретился с заместителем премьер-министра республики Беларусь Михаилом Русым. Стороны обсудили направления развития двусторонних связей между Самарской областью и союзной Республикой.

Елена Лапушкина и председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев подписали соглашение между городами. Стороны договорились о расширении сотрудничества в культуре, образовании, спорте, работе молодежных и общественных организаций. Особое внимание уделили сферам торговли, строительства, транспорта, туризма, ЖКХ, малого и среднего предпринимательства.

— Уверена, это соглашение будет способствовать укреплению наших взаимоотношений. Мы очень ценим то, что наша давняя дружба выражается в том числе в экономическом и промышленном взаимовыгодном сотрудничестве. Мы готовы к работе и открыты новым предложениям, — сказала Елена Лапушкина.

Для Самарской области Беларусь — стратегический партнер в торгово-экономической, социальной, культурной сферах. Регион поставляет в Беларусь нефтепродукты, автомобили, промышленное оборудование, каучук, резину, удобрения, пластмассу и изделия из нее, а также целый ряд других продуктов. Самарская область приобретает в Беларуси сельхозтехнику и общественный транспорт. Так, перед ЧМ-2018 закупили 100 комфортабельных низкопольных автобусов, которые сейчас работают на городских маршрутах Самары.