События

События уик-энда: фестиваль моды в Самаре, Макс Корж и комиксы в «Ветерке»

12.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 97

Подходит к концу очередная рабочая неделя. Куда пойти, и что поделать?

Идем на фестиваль моды и театрального костюма

В пятницу, 12 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета откроется XVIII Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева».

Темой фестиваля в этом году станет «Мода и спорт». Молодые дизайнеры из разных городов России представят новые авторские коллекции в номинациях «Костюм — реальность», «Костюм — художественная идея», «Театральный костюм» и «Перформанс».

vk.com/event170376125

12 октября, 18.30, САТОБ (площадь Куйбышева)

Цена билета: 150-200 рублей, 0+.

 

Качаем под Макса Коржа

В пятницу, 12 октября, в Самару приедет белорусский певец и автор песен Макс Корж. В нашем городе он презентует свой новый альбом «Малый повзрослел 2.0» и исполнит свои самые взрывные хиты.

vk.com/maxkorzhsmr

12 октября, 19.00, УК «МТЛ Арена» (улица Советской Армии, 253)

Цена билета: 2500-3000 рублей, 12+.

 

Подпеваем Славе

В пятницу, 12 октября, в Окружном доме офицеров пройдет концерт популярной российской певицы Славы. Она выступит с сольной программой «Откровенно». По словам организаторов, любимые хиты, теплая атмосфера и неожиданные сюрпризы – лишь малая часть того, что ждет зрителей на шоу «Откровенно».

vk.com/slava_official_club

12 октября, 19.00, ОДО (улица Шостаковича, 7)

Цена билета: 800-2800 рублей, 12+.

 

Слушаем Баха в лютеранском храме

В пятницу, 12 октября, в зале самарской Кирхи пройдет органный концерт. Для всех пришедших выступит органист из Лейпцига Штефан Кисслинг. В программе прозвучат произведения Баха.

vk.com/orgelkirha

12 октября, 18.30, церковь Святого Георга (улица Куйбышева, 115/117)

Цена билета: обычный — 400 рублей, школьникам, студентам и пенсионерам – 250 рублей. Информация и бронирование билетов по телефонам: (846) 332 15 66, 8 905 301 00 92, 8 960 833 35 34.

 

Премьера спектакля

В субботу, 13 октября, и в воскресенье, 14 октября, учебный театр СГИК покажет премьеру. На суд зрителя представят спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня». Режиссер Виктор Михайлов.

vk.com/u4teatr

13 октября, 18.00, 14 октября, 15.00, учебный театр СГИК (улица Фрунзе, 138, II корпус СГИК)

Цена билета: 150 рублей, 12+.

 

Краткая история комиксов в «Ветерке»

В воскресенье, 14 октября, «Турбаза «Ветерок» приглашает всех желающих на лекцию «Краткая история комиксов». Художник Антон Вейс расскажет о том, что же такое комиксы – дешевое чтиво или синтетический вид искусства.

vk.com/event172238790

14 октября, бар «Турбаза Ветерок» (улица Куйбышева, 96)

Вход свободный, 18+.

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