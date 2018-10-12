События уик-энда: фестиваль моды в Самаре, Макс Корж и комиксы в «Ветерке»

Подходит к концу очередная рабочая неделя. Куда пойти, и что поделать?

Идем на фестиваль моды и театрального костюма

В пятницу, 12 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета откроется XVIII Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева».

Темой фестиваля в этом году станет «Мода и спорт». Молодые дизайнеры из разных городов России представят новые авторские коллекции в номинациях «Костюм — реальность», «Костюм — художественная идея», «Театральный костюм» и «Перформанс».

12 октября, 18.30, САТОБ (площадь Куйбышева)

Цена билета: 150-200 рублей, 0+.

Качаем под Макса Коржа

В пятницу, 12 октября, в Самару приедет белорусский певец и автор песен Макс Корж. В нашем городе он презентует свой новый альбом «Малый повзрослел 2.0» и исполнит свои самые взрывные хиты.

12 октября, 19.00, УК «МТЛ Арена» (улица Советской Армии, 253)

Цена билета: 2500-3000 рублей, 12+.

Подпеваем Славе

В пятницу, 12 октября, в Окружном доме офицеров пройдет концерт популярной российской певицы Славы. Она выступит с сольной программой «Откровенно». По словам организаторов, любимые хиты, теплая атмосфера и неожиданные сюрпризы – лишь малая часть того, что ждет зрителей на шоу «Откровенно».

12 октября, 19.00, ОДО (улица Шостаковича, 7)

Цена билета: 800-2800 рублей, 12+.

Слушаем Баха в лютеранском храме

В пятницу, 12 октября, в зале самарской Кирхи пройдет органный концерт. Для всех пришедших выступит органист из Лейпцига Штефан Кисслинг. В программе прозвучат произведения Баха.

12 октября, 18.30, церковь Святого Георга (улица Куйбышева, 115/117)

Цена билета: обычный — 400 рублей, школьникам, студентам и пенсионерам – 250 рублей. Информация и бронирование билетов по телефонам: (846) 332 15 66, 8 905 301 00 92, 8 960 833 35 34.

Премьера спектакля

В субботу, 13 октября, и в воскресенье, 14 октября, учебный театр СГИК покажет премьеру. На суд зрителя представят спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня». Режиссер Виктор Михайлов.

13 октября, 18.00, 14 октября, 15.00, учебный театр СГИК (улица Фрунзе, 138, II корпус СГИК)

Цена билета: 150 рублей, 12+.

Краткая история комиксов в «Ветерке»

В воскресенье, 14 октября, «Турбаза «Ветерок» приглашает всех желающих на лекцию «Краткая история комиксов». Художник Антон Вейс расскажет о том, что же такое комиксы – дешевое чтиво или синтетический вид искусства.

14 октября, бар «Турбаза Ветерок» (улица Куйбышева, 96)

Вход свободный, 18+.