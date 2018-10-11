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Самарский парк Металлургов. Виртуальный гид

11.10.2018
Автор текста: Ксения Ястребова Автор фото: Владимир Пермяков 0 134

Его закрыли на реконструкцию еще прошлым летом. В ближайшее время парк откроют для посетителей. А пока мы решили прогуляться и посмотреть, что изменилось в парке Металлургов за время ремонта.

Начинаем прогулку с входа со стороны улицы Енисейской. Там установлен монумент «Солдат Победы», Вечный огонь и памятная стена с мемориальными досками. На них перечислены имена Героев Советского Союза, ветеранов Великой Отечественной войны – жителей Кировского района.

Доходим до большого озера с фонтаном «Царевна-лебедь», расположенным в центре водоема. Рабочие заменили инженерные коммуникации фонтана, укрепили железобетонные плиты водоема, сделали ограждение по всему периметру озера.

Идем вдоль озера налево. Здесь новая пристань для лодок.

Изменения коснулись и сцены с танцевальной площадкой. Сцена стала шире, а танцплощадка — многофункциональнее. Зимой здесь будут заливать каток. Для безопасности посетителей площадку огородили.

Огибаем озеро и видим лебяжий домик. В нем живут лебеди, гуси и утки. Общая площадь домика — более 120 квадратных метров. 80 из них предназначено для крылатых жителей, на оставшейся территории разместились склад с кормом, кухня и комната персонала.

Идем далее вдоль озера. С левой стороны – спортивная площадка.

Фото Игоря Рудакова

Далее подходим к детской площадке. На ней уложили безопасное резиновое покрытие. Рядом -аттракционы.

Появилась новая входная группа со стороны бассейна «Нептун». Также обновили еще два входа.

В парке появилось антивандальное уличное освещение, а также новые лавочки, урны и два стационарных туалета.

 

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