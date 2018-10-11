Самарскому аэропорту Курумоч дадут второе имя

Стартовал региональный этап проекта «Великие имена России». Международным аэропортам страны присвоят имена великих соотечественников.



Жители городов-участников могут предлагать свои варианты. Имена, которые назовут не менее 500 участников, попадут в лонг-лист. Для названия можно предлагать имена выдающихся жителей нашей страны, которые внесли значимый вклад в ее развитие. Приоритетный критерий – историческая связь с территорией, где расположен аэропорт. Для конкурса не рассматривают имена политиков периода новейшей истории страны (последние 100 лет).

Жители Самарской области могут оставить свои предложения по номеру телефона: (846) 337-25-77 или написать на адрес электронной почты: ImenaRossiiSamara@mail.ru. Региональная приемная по сбору предложений от граждан до 21 октября работает на базе общественной палаты Самарской области по адресу: улица Галактионовская, 132, офис 502.

На финальном голосовании любой желающий сможет выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Проголосовать можно на сайте ВеликиеИмена.рф, отправив смс-сообщение на короткий номер, заполнив анкету.

Итоги общенационального конкурса объявят на ежегодном форуме «Добровольцы России» 5 декабря.