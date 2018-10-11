Во время запуска самарской ракеты «Союз МС-10» произошла авария

В четверг, 11 октября, после отделения первой ступени сработала система аварийного спасения.

В составе экипажа корабля «Союз МС-10» были участники длительной экспедиции МКС-57/58 — космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж жив и уже вышел на связь. Спасатели выдвинулись на их поиски и эвакуацию.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин вылетел на место приземления экипажа.

На самарском заводе «Прогресс», который является производителем ракеты, от комментариев пока отказались.