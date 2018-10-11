Происшествия

Во время запуска самарской ракеты «Союз МС-10» произошла авария

11.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 0 94
Госкорпорация "Роскосмос"

В четверг, 11 октября, после отделения первой ступени сработала система аварийного спасения.

В составе экипажа корабля «Союз МС-10» были участники длительной экспедиции МКС-57/58 — космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж жив и уже вышел на связь. Спасатели выдвинулись на их поиски и эвакуацию.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин вылетел на место приземления экипажа.

На самарском заводе «Прогресс», который является производителем ракеты, от комментариев пока отказались.

Метки
Показать ещё

По теме

01.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 342

В одном из самарских парков незаконно вырубили деревья почти на 2 миллиона рублей

17.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 474

В Самаре в частной клинике умерла пациентка

07.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова Автор фото: Владимир Пермяков 190

Семьи сотрудников, погибших на заводе «Кузнецов», получат по 300 тысяч рублей

04.09.2018
Автор текста: Ксения Ястребова 93

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих на заводе «Кузнецов»

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение