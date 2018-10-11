ОбразованиеСобытия

На участие в конкурсе «Студент года-2018» подали заявки рекордное количество участников

11.10.2018
Автор текста: Ксения Ястребова Автор фото: Владимир Пермяков 0 61

В четверг, 11 октября в молодежном лофте «StrelkaHall» для лучших добровольцев региона проходил очный этап конкурса «Студент года-2018». Волонтеры рассказывали о своих достижениях членам жюри, а также презентовали авторские проекты. 

Всего на конкурс «Студент года-2018» подали заявки 428 участников. Это рекордная цифра за все годы проведения соревнования. Номинация «Доброволец года» стала самой популярной среди всех номинаций конкурса. 71 человек заявил о себе как о лучшем волонтере региона.

— Сначала проходил заочный этап конкурса, во время которого организаторы оценивали портфолио студентов по единой системе. После этого составлялся рейтинг. В номинации «Доброволец года» из всех заявок в очный этап прошли 30 участников. Именно они сегодня боролись за звание добровольца этого года, — рассказала исполнительный директор конкурса «Студент года – 2018» Анастасия Алферова. – В конкурсе принимают участие ребята из 73 образовательных организаций: 12 вузов и 61 ссуза. Представлены 14 поселков и сел и 11 городов. Поучаствовал практически каждый муниципалитет нашей области.

На очном этапе ребята не только рассказывали о себе, но и защищали свой добровольческий проект. Жюри оценивало цель и задачи проекта, его актуальность, проработку шагов реализации и мотивационную программу, то есть как привлечь других добровольцев принять участие в проекте.

— Самарская область — одна из лидеров волонтерского движения не только в Поволжье, но и во всей стране. У нас реализуется огромное количество инициатив, — отметил член жюри, директор самарского инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев. — Как председатель комиссии по добровольчеству в конкурсе «Студент года» я участвую второй год. И могу сказать, что всегда очень сложно сравнивать деятельность ребят. Кто лучше: волонтер Чемпионата мира по футболу или доброволец, который съездил в дом-интернат и провел там игру? Ответственность нашей комиссии очень высокая: нужно понять и сравнить вклад всех ребят и выбрать лучшего.

К заданию все участники подошли серьезно. Получившиеся проекты в будущем могут побороться за грантовую поддержку в других конкурсах.

Кирилл Лактюхин, студент Самарского университета

— Серьезно волонтерской деятельностью я занимаюсь полгода. До этого я участвовал как волонтер только на Олимпийских играх в Сочи и занимался организацией добровольческого научно-популярного мероприятия Фестиваль «Наука О+». Конкурс «Студент года» для меня — шанс самореализации, улучшения навыков выступления перед аудиторией. Сегодня я представляю проект «Клуб химии», который уже работает при Самарском университете. Его цель – популяризовать науку. Сначала клуб был только для студентов, потом мы решили расширить аудиторию. Теперь в нем три отделения: для школьников, студентов и людей любого возраста, интересующихся химией. В клубе мы учим не только науке, но и навыкам выступления, проводим мастер-классы и социальные тренинги.

Алексей Косойкин, студент Тольяттинского электротехнического техникума

— Я начал заниматься волонтерством с первого курса, то есть идет уже третий год. За это время успел поучаствовать во многих мероприятиях. Например, в акции «Мы вместе» в Крыму. Мне нравится, что я могу быть полезным. В этом году решил поучаствовать в конкурсе «Студент года». Мой проект называется «У нас есть сегодня». Идея состоит в том, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями посещать различные мероприятия: концерты, конкурсы, квесты.
Очный этап конкурса будет проходить до конца недели. Перед членами жюри выступят 190 студентов региона, которые подали заявки в 12 номинациях: «Студенческий творческий коллектив года», «Журналист года», «Доброволец года», «Староста года», «Молодой профессионал года», «Интеллект года», «Студенческая творческая личность ссуза», «Студенческая творческая личность вуза», «Студенческий лидер ссуза», «Студенческий лидер вуза», «Спортсмен года ссуза» и «Спортсмен года вуза».
Метки
Показать ещё

По теме

11.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова Автор фото: Владимир Пермяков 388

Самарскому аэропорту Курумоч дадут второе имя

11.10.2018
Автор текста: Светлана Келасьева Автор фото: Светлана Келасьева 71

Самарских школьников научат создавать IT-стартапы

11.10.2018
Автор текста: Анна Турова Автор фото: Владимир Пермяков 617

Министерство образования Самарской области возглавил бывший директор школы

11.10.2018
Автор текста: Ева Нестерова 115

В Самаре на Металлурге установят памятник первому директору завода

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение