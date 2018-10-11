На участие в конкурсе «Студент года-2018» подали заявки рекордное количество участников

В четверг, 11 октября в молодежном лофте «StrelkaHall» для лучших добровольцев региона проходил очный этап конкурса «Студент года-2018». Волонтеры рассказывали о своих достижениях членам жюри, а также презентовали авторские проекты.

Всего на конкурс «Студент года-2018» подали заявки 428 участников. Это рекордная цифра за все годы проведения соревнования. Номинация «Доброволец года» стала самой популярной среди всех номинаций конкурса. 71 человек заявил о себе как о лучшем волонтере региона.

— Сначала проходил заочный этап конкурса, во время которого организаторы оценивали портфолио студентов по единой системе. После этого составлялся рейтинг. В номинации «Доброволец года» из всех заявок в очный этап прошли 30 участников. Именно они сегодня боролись за звание добровольца этого года, — рассказала исполнительный директор конкурса «Студент года – 2018» Анастасия Алферова. – В конкурсе принимают участие ребята из 73 образовательных организаций: 12 вузов и 61 ссуза. Представлены 14 поселков и сел и 11 городов. Поучаствовал практически каждый муниципалитет нашей области.

На очном этапе ребята не только рассказывали о себе, но и защищали свой добровольческий проект. Жюри оценивало цель и задачи проекта, его актуальность, проработку шагов реализации и мотивационную программу, то есть как привлечь других добровольцев принять участие в проекте.

— Самарская область — одна из лидеров волонтерского движения не только в Поволжье, но и во всей стране. У нас реализуется огромное количество инициатив, — отметил член жюри, директор самарского инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев. — Как председатель комиссии по добровольчеству в конкурсе «Студент года» я участвую второй год. И могу сказать, что всегда очень сложно сравнивать деятельность ребят. Кто лучше: волонтер Чемпионата мира по футболу или доброволец, который съездил в дом-интернат и провел там игру? Ответственность нашей комиссии очень высокая: нужно понять и сравнить вклад всех ребят и выбрать лучшего.

К заданию все участники подошли серьезно. Получившиеся проекты в будущем могут побороться за грантовую поддержку в других конкурсах.

Кирилл Лактюхин, студент Самарского университета — Серьезно волонтерской деятельностью я занимаюсь полгода. До этого я участвовал как волонтер только на Олимпийских играх в Сочи и занимался организацией добровольческого научно-популярного мероприятия Фестиваль «Наука О+». Конкурс «Студент года» для меня — шанс самореализации, улучшения навыков выступления перед аудиторией. Сегодня я представляю проект «Клуб химии», который уже работает при Самарском университете. Его цель – популяризовать науку. Сначала клуб был только для студентов, потом мы решили расширить аудиторию. Теперь в нем три отделения: для школьников, студентов и людей любого возраста, интересующихся химией. В клубе мы учим не только науке, но и навыкам выступления, проводим мастер-классы и социальные тренинги.

Алексей Косойкин, студент Тольяттинского электротехнического техникума — Я начал заниматься волонтерством с первого курса, то есть идет уже третий год. За это время успел поучаствовать во многих мероприятиях. Например, в акции «Мы вместе» в Крыму. Мне нравится, что я могу быть полезным. В этом году решил поучаствовать в конкурсе «Студент года». Мой проект называется «У нас есть сегодня». Идея состоит в том, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями посещать различные мероприятия: концерты, конкурсы, квесты.