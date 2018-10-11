Транспорт

Автобусы будут объезжать перекрытый участок Ново-Садовой по проспекту Ленина

11.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова Автор фото: Владимир Пермяков 0 75

С четверга, 11 октября, в Самаре меняется схема движения общественного транспорта.

Автобусы маршрутов №№ 23, 47, 50, 206, 297 в направлении «из города» временно следуют по  Самарской, Полевой, проспекту Ленина, улице Осипенко, Ново-Садовой, далее — по своим маршрутам. Схема движения по направлению «в город» не изменится, говорится в сообщении городской администрации.

О причинах перекрытия Ново-Садовой можно прочитать здесь.

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