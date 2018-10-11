Самарских школьников научат создавать IT-стартапы

На следующей неделе на базе Самарского технического университета откроется образовательный проект «Венчурный акселератор».

Школьников будут учить с нуля создавать технологичные стартапы и привлекать инвестиции.

«Венчурный акселератор» — совместный проект Самарского государственного технического университета и венчурного инвестора Александра Румянцева. Разработан практикующими предпринимателями и экспертами рынка. Реализуется при поддержке регионального министерства образования и науки и департамента информационных технологий и связи Самарской области. Программа начнется с марафона мотивационных лекций, которые пройдут 18 и 19 октября в первом корпусе политеха.

— Проектом будут охвачены почти все школы Самары, от каждой мы ждем по 20 — 30 учеников 7 — 11-х классов, — рассказал руководитель проекта Дмитрий Малышев. — На старте программы в установочных мероприятиях примут участие около 2,5 тысячи школьников. Предприниматели и инвесторы расскажут ребятам о том, почему начинать собственные проекты стоит со школьной скамьи и как уже сейчас можно на них зарабатывать.

На примере зарубежного и российского опыта подростки узнают, как разработать идею и превратить ее в стартап. Своими историями успеха поделятся представители опорного университета и создатели «Венчурного акселератора», предприниматели из Поволжья, доказавшие, что в бизнесе нет возрастных ограничений. Яркий пример — сервис по изучению русского языка «Как правильно», который придумал и создал десятиклассник из Татарстана Азат Хасаншин. Подросток уже успел привлечь в свой проект инвестиции. На сегодня его стартап оценивается в 5 млн рублей.

После участия в мотивационных лекциях ребята получат доступ к онлайн-платформе. Им расскажут о том, как найти идею для IT-проекта и претворить ее в жизнь. Во время обучения школьники смогут определить проблему, найти решение, протестировать свои гипотезы на реальных пользователях, посчитать экономику продукта и сформировать предложение для инвестора. Занятия в акселераторе продлятся чуть больше месяца.

В декабре состоится итоговое мероприятие. Экспертам и инвесторам представят самые удачные проекты. Их авторы получат ценные подарки от партнеров программы (приз за первое место — ноутбук). Проекты, которые покажутся инвесторам действительно интересными, найдут дальнейшее развитие.

— Конечно, все представленные разработки будут находиться на самой начальной стадии, — говорит Малышев. — Но если в проекте хорошая идея, инвестор готов вкладывать в него средства. Кроме того, технический университет заинтересован в выявлении талантливых и инициативных школьников. С ними мы будем работать дальше, чтобы они после получения аттестата продолжили свое образование в стенах нашего вуза.