В театре «Самарская площадь» поставили пьесу «Человек из Подольска»

«Измени отношение. Не считай это наказанием каким-то» — типичная фраза для какого-нибудь тренинга. Но звучит она не в конференц-зале, а в отделении полиции. И произносит ее не психолог-тренер, а капитан.

Абсурда, который так ненавидит заглавный персонаж пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», здесь более чем достаточно. Абсурда, который его будут заставлять полюбить насильственными методами. И не только: главная цель служителей порядка — пробудить в рядовом гражданине гордость за свой маленький город, за свою страну, за газету, в которой он работает, за девушку, с которой встречается, за музыку, которую пишет.

Есть такая профессия — родину заставлять любить. Почему этим занимаются сотрудники правоохранительных органов? Сами они объясняют это так: одна из важнейших функций полиции — воспитательная работа с населением. Но логики в происходящем от этого больше не становится.

У спектакля, премьера которого состоялась в театре «Самарская площадь», обозначены два автора: постановщик и сценограф Евгений Дробышев и режиссер Виктор Трегубов. Персонажи (их на сцене всего пять) прекрасно попадают в «амплуа» исполнителей. Вот робкий и нервный, рефлексирующий интеллигент в исполнении Игоря Белоцерковского. Вот нахрапистый и грубоватый («рыжий клоун») — первый полицейский Михаила Акаемова. Вот его напарник по комическим номерам — второй полицейский в исполнении Олега Рубцова. Вот красивая и интеллигентная женщина-полицейский Елены Остапенко. Кажется, актерам и играть-то ничего не надо.

Режиссер (или постановщик?) пытается разгадать загадки драматурга: почему боится человек из Мытищ, мечущийся не только по «обезьяннику», но и по эмоциональным американским горкам (актер Олег Сергеев)? Ему ведь не делают ничего плохого. Максимум — угрожают надеть наручники. Постановщик находит ответ. Оказывается, шарашат током. А в конце вообще делает задержанного переодетым полицейским.

Это не единственное «отступление от пьесы». Автор спектакля как будто ведет борьбу с автором текста за внимание зрителей. Реплики персонажей звучат как монотонный рефрен, прерываемый внезапными гэгами (например, неожиданными зажигательными танцами).

Музыкальный ряд составляют мелодии из советских фильмов, в которых образ милиционера как борца за морально-нравственный дух населения был обычным делом. Нарочитый восторг от происходящего вокруг — привычный пафос советской художественной действительности. В этой связи слова женщины-полицейского: «Никогда не бывает одинаковой поездки! Знаете, Николай, я иногда отвернусь к окну и тихонько плачу — такой восторг бывает» — звучат логично и закономерно.

Драматург Дмитрий Данилов привлекает внимание читателя к тому, что наша жизнь полна простых маленьких радостей. Различать оттенки в кажущейся однообразной промзоне по дороге на работу, запомнить цвет стен и двери в подъезде, узнать численность населения родного города. Любить родину и свой город нужно как человека — не использовать в своих целях, не влачить рядом жалкое существование, а видеть, ценить, замечать.

Большая заслуга театра «Самарская площадь» в том, что он берет для общения со зрителем тексты современных авторов (Вырыпаева, МакДонаха, Слаповского, Гришковца и других). Разговор всегда складывается по-разному, но главное — желание театра поговорить в проблемах сегодняшнего человека сегодняшним же языком.