Руководитель городского департамента кадровой политики Екатерина Степанова о том, как в мэрии управляют персоналом

12 октября в России отмечают День кадрового работника. В преддверии этого профессионального праздника руководитель департамента по управлению персоналом и кадровой политике городской администрации Екатерина Степанова рассказала, чем привлекательна работа в муниципальной сфере, какие проекты по развитию персонала реализуются в Самаре и что представляет собой современный кадровый резерв.

— Екатерина Николаевна, где вы учились и почему выбрали именно эту сферу деятельности?

— Я окончила Самарский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Когда училась на четвертом курсе, начала работать в городской администрации. С тех пор, с 2003 года, тружусь здесь. Департамент по управлению персоналом и кадровой политике — мое единственное место работы. Здесь я прошла все профессиональные ступени — от специалиста первой категории до руководителя департамента.

— Как вообще появилась идея пойти работать в мэрию?

— Мне изначально была интересна деятельность администрации, я считала и считаю, что это престижная и важная, социально значимая работа. Это был совершенно осознанный выбор.

— Каковы функции кадровой службы?

— В последние годы спектр функций значительно расширился. Мы давно вышли за рамки банального «прием — перевод — увольнение — отпуск». Наш департамент занимается кадровым делопроизводством, развитием персонала, что включает в себя проведение аттестаций, работу с резервом и многие другие направления кадровой политики. У нас есть отдел ведомственного контроля, отдел по противодействию коррупции.

— Какие преимущества у работы в муниципальной сфере?

— Предоставляются все социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Если служащий имеет высокую квалификацию, постоянно ее повышает, инициативен, амбициозен и желает подниматься по карьерной лестнице, в органах местного самоуправления для этого есть все возможности.

— Может ли вчерашний студент попасть на муниципальную службу?

— Конечно. У нас есть кадровый проект «Самарская траектория роста», запущенный в начале года по инициативе главы города Елены Владимировны Лапушкиной. Одна из его целей — готовить студентов еще во время учебы в вузе к муниципальной службе. Они попадают в Молодежную лигу управленцев. Так студенты и выпускники, пока не имеющие достаточного опыта, но стремящиеся к профессиональному росту, могут оценить свои способности, попробовать себя на муниципальной службе. Ребята знакомятся с нашей системой, с деятельностью органов местного самоуправления, кто-то даже высказывает предложения по улучшению работы отраслевых подразделений. Администрация города заинтересована в перспективных, целеустремленных молодых кадрах.

— Как вы в целом оцениваете значимость кадрового проекта «Самарская траектория роста»?

— Заинтересованность в нем колоссальная. До 1 марта наш департамент принял и обработал более 600 заявок от желающих принять участие. Проект выводит на новый уровень работу с существующим кадровым резервом, дополнительные возможности появляются у резервистов, которые действительно нацелены на результат. Это, можно сказать, еще одно средство связи между муниципалитетом и неравнодушными к судьбе города жителями. О результатах проекта уже можно говорить, так как сформирован оперативный резерв для замещения должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений города, из его состава уже состоялись назначения на должности. Участники Молодежной лиги разработали 10 проектов по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления. Уже прошел первый этап их оценки — в отраслевых департаментах. Ребятам дали рекомендации по устранению недочетов. Сейчас они заняты доработкой проектов, готовятся ко второму этапу защиты. На этот раз их предложения оценят комиссия администрации и глава Самары. Разработчики трех лучших проектов получат возможность реализовать их.

— Что такое кадровый резерв мэрии и насколько эффективно он используется?

— Это группа руководителей и специалистов, готовых занять должности в органах местного самоуправления. Их отбирали по профессиональным и личностным качествам. Сейчас назначения на муниципальную службу происходят преимущественно из числа тех, кто включен в кадровый резерв. По состоянию на 1 октября в нем числятся 190 человек, из них на должности муниципальной службы назначен 71.

— Некоторые психологи рекомендуют менять работу каждые пять-шесть лет, чтобы избежать профессионального кризиса. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Да, я слышала о подобном утверждении. Но считаю, что этот вопрос можно рассматривать с разных сторон, смотря какую цель преследовать. Если говорить о личностном развитии, то, наверное, изучив за пять лет один вид деятельности, нужно оставлять его и переходить к изучению абсолютно нового направления. Но если говорить о профессионализме, развитии навыков и компетенций единого профиля деятельности, то двигаться в эту сторону можно на протяжении всей карьеры. А избежать кризиса поможет расширение поля деятельности и внедрение инноваций.

— Какие инновации внедряют в вашем департаменте?

— Например, сейчас мы предоставили муниципальным служащим возможность получить дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации «Управление проектами социально-экономического развития Самары». По итогам открытого конкурса обучение будет проводить Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Участникам предстоит изучить процесс управления проектами, разработать собственный — с учетом прошедших в Самаре стратегических сессий, а затем презентовать его специальной комиссии. Наиболее интересные проекты, возможно, будут рекомендованы к реализации. Это достаточно инновационная тематика, как и форма обучения. Самара — один из первых городов воплощает эти практики в жизнь.