В Самаре на Металлурге установят памятник первому директору завода

7 июля 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения Павла Мочалова.

В начале пятидесятых он руководил строительством легендарного предприятия. Вместе с заводом возводили жилье, школы, детские сады, магазины, Дом культуры, парк имени 50-летия Октября. Появился целый городок металлургов. Жители Кировского района и коллектив АО «Арконик СМЗ» выступили с инициативой — установить к памятной дате памятник Павлу Мочалову. На днях глава Самары Елена Лапушкина и представители профильных департаментов провели выездное совещание на бульваре Металлургов — предполагаемом месте размещения композиции.

Участником встречи стал и внук Павла Петровича, ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Олег Мочалов. Он показал мэру фотографии своего деда из семейного альбома, в том числе снимки, сделанные на заводе. Их можно использовать при создании скульптуры.

Памятник планировалось установить на бульваре Металлургов со стороны улицы Марии Авейде, так, чтобы фигура Мочалова «смотрела» на улицу Елизарова. Но, как пояснили специалисты, памятник установить здесь все-таки не получится, потому что под бульваром проходят инженерные коммуникации. На встрече для композиции подобрали место поблизости — перед ДК «Металлург» на площади Мочалова. Однако территория нуждается в комплексном благоустройстве.

— Необходимо рассмотреть вопрос поэтапного обновления площади вместе с бульваром Металлургов и сделать эти общественные пространства единым проектом, — отметила Елена Лапушкина.

Монумент планируется установить за счет внебюджетных средств.