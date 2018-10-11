В Самарской области планируют создать единый центр подготовки профессиональных футболистов

В среду, 10 октября, губернатор Дмитрий Азаров участвовал в Международном форуме «Россия – спортивная держава». Он рассказал о спортивных планах Самарской области.



Регионы России, в числе которых и Самарская область, обменялись новейшими разработками и лучшими практиками в области спорта. Дмитрия Азарова заинтересовали производители уличного спортоборудования и тренажеров, которые сейчас устанавливают в ходе благоустройства дворов и общественных зон.

— Где-то сделано больше с точки зрения развития инфраструктуры, где-то имеются предприятия, которые изготавливают спортинвентарь, который вполне может быть изготовлен на территории Самарской области. Надо это брать на вооружение, развивать и у нас производство спортинвентаря и специального оборудования. Где-то есть очень серьезные успехи по организации управления спортом и физкультурой, и здесь тоже есть чему поучиться. Ну и, конечно, опыт Самарской области тоже интересен, – сказал губернатор.

Пристальное внимание уделили наследию Чемпионата мира по футболу. В Самарской области разрабатывают детальную концепцию использования инфраструктуры Мундиаля. После того, как стадион передадут в региональную собственность, им будет пользоваться не только футбольный клуб «Крылья Советов». В планах – создание на базе «Арены» центра развития детского футбола.

— У нас есть две мощные школы, известные на всю страну – это академия Коноплева и школа «Крыльев». Мы предполагаем создать единый центр, который будет заниматься подготовкой детей, в том числе для профессиональных клубов», – рассказал Дмитрий Азаров.