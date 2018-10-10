В Самаре по федеральному проекту отремонтировали больше дорог, чем планировалось

В среду, 10 октября, проверили качество работ на одной из них.

Улицу Гая отремонтировали на участке от Врубеля до Луначарского. Объект сдали 28 сентября.

— Толщина нового слоя асфальтобетона, уложенного после фрезерования, пять сантиметров. Отремонтированы инженерные коммуникации, полсотни колодцев подняли на нужную высоту. Также привели в порядок парковочные места и съезды, — рассказал заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.

Замеры длины и ширины отремонтированного участка уже состоялись. Параметры соответствуют требованиям муниципального контракта. Два дня назад специалисты «Дорожного хозяйства» отобрали пробы нового полотна. Результаты лабораторных исследований станут известны в ближайшее время. Если к качеству возникнут вопросы, подрядчик исправит недочеты за свой счет.

— Раньше дорога была в неудовлетворительном состоянии. Жители не раз сообщали об этом. Просьбы не остались без внимания. Подрядчик выполнил даже больше, чем планировалось, — добавила управляющий микрорайоном № 31 Октябрьского района Надежда Вершинина.

В этом году по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Самаре привели в нормативное состояние 63 участка магистралей общей площадью 728 тысяч квадратных метров. Первоначально планировалось отремонтировать 45 километров дорог, а на деле привели в порядок 64,5 километра. План перевыполнили почти на треть.