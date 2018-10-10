Транспорт

В Самаре по федеральному проекту отремонтировали больше дорог, чем планировалось

10.10.2018
Автор текста: Алена Семенова Автор фото: Екатерина Елизарова 0 23

В среду, 10 октября, проверили качество работ на одной из них.

Улицу Гая отремонтировали на участке от Врубеля до Луначарского. Объект сдали 28 сентября.

— Толщина нового слоя асфальтобетона, уложенного после фрезерования, пять  сантиметров. Отремонтированы инженерные коммуникации, полсотни колодцев подняли на нужную высоту. Также привели в порядок парковочные места и съезды, — рассказал заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.

Замеры длины и ширины отремонтированного участка уже состоялись. Параметры соответствуют требованиям муниципального контракта. Два дня  назад специалисты  «Дорожного хозяйства» отобрали пробы нового полотна. Результаты лабораторных исследований станут известны в ближайшее время. Если к качеству возникнут вопросы, подрядчик исправит недочеты за свой счет.

— Раньше дорога была в неудовлетворительном состоянии. Жители не раз сообщали об этом. Просьбы не остались без внимания. Подрядчик выполнил даже больше, чем планировалось, — добавила управляющий микрорайоном № 31 Октябрьского района Надежда Вершинина.

В этом году по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Самаре привели в нормативное состояние 63 участка магистралей общей площадью 728 тысяч квадратных метров. Первоначально планировалось отремонтировать 45 километров дорог, а на деле привели в порядок 64,5 километра. План перевыполнили почти на треть.

 

Метки
Показать ещё

По теме

10.10.2018
Автор текста: Анна Турова Автор фото: Владимир Пермяков 104

В Самаре частично отремонтируют автовокзал

10.10.2018
Автор текста: Ксения Ястребова 146

Из-за аварии на теплотрассе ограничили движение по Московскому шоссе

10.10.2018
Автор текста: Анна Турова Автор фото: сервис «Google Карты» 334

Ново-Садовую между Полевой и Первомайской снова перекроют

10.10.2018
Автор текста: Анна Турова 236

Проспект Карла Маркса у клиник медуниверситета может снова стать двусторонним

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение