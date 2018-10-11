В элеваторе на Хлебной площади откроют лофт-студию

С 15 по 21 октября там выставят фотографии американского фотографа Ричарда Аведона.

Он более 20 лет работал с Vogue, снимал для Harper’s Bazaar и New Yorker, фотографировал Энди Уорхола, семью Кеннеди и Рокфеллеров. Прийти посмотреть на работы фотографа можно будет с 10.00 до 20.00.

21 октября в 15.00 в Elevator Studio состоится вечеринка-перфоманс в честь официального открытия лофта. Актеры под руководством режиссера Василия Ярова из театра «Грань» расскажут о жизни фотографа «золотого века» Америки. Продолжится вечер чтением американской поэзии XX века и музыкальным выступлением группы Mailo. Каждый гость сможет не только посмотреть на работы Ричарда Аведона, но и взять с собой любую понравившуюся фотографию.