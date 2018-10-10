В Самаре частично отремонтируют автовокзал

В среду, 10 октября, состоялось выездное совещание представителей областного минтранса с собственниками автовокзала.



По словам последних, в этом году частично отремонтировали фасад автовокзала, заменили мягкую кровлю здания, обновили вход на платформы прибытия и отправления автобусов, переоборудовали пожарный выход. В здании автовокзала установили светодиодное табло с расписанием отправления автобусов, установили терминалы для безналичной оплаты билетов, а также обустроили комнаты отдыха, кассы продажи билетов и туалетные комнаты для маломобильных категорий граждан.

До конца этого года частично отремонтируют въезд на привокзальную площадь. Также в этом году заменят центральную входную группу, облицуют гранитом выходы на перроны, закупят новое оборудование для терминалов по продаже билетов.

В планах на 2019 год — ремонт потолка на первом этаже. Также на территории автовокзала установят громкоговорители, информационные таблички, указатели и светодиодные экраны с расписанием автобусов.