«Крылья Советов» на матч с «Зенитом» выйдут в футболках с детскими рисунками

Футбольный клуб из Самары проводит конкурс рисунков.

С 10 по 20 октября дети с 6 до 10 лет могут присылать свои работы. Лучшие работы выберут игроки.

А 29 октября авторы 11 лучших работ выведут самарских футболистов на матч с санкт-петербургским «Зенитом». Игроки «Крыльев Советов» наденут майки с напечатанными рисунками. В перерыве матча победителей наградят призами и подарками от футбольного клуба и его партнеров, говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

Условия участия в конкурсе:

• участник 6-10 лет должен самостоятельно нарисовать рисунок, который отразит, как автор увлечен футболом и переживает за команду, также на рисунке нужно указать имя и возраст художника;

• заполнить анкету участника;

• прислать электронную копию рисунка (желательно отсканировать работу) и подписанную родителем анкету в срок с 10 по 20 октября на электронный адрес press@ks-samara.com;

• сохранить оригинал рисунка.