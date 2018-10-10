Технологии

Самарская ракета доставит на МКС Алексея Овчинина и Ника Хейга

10.10.2018
Автор текста: Ксения Ястребова 0 60
Госкорпорация "Роскосмос"

Запуск «Союза» запланирован на четверг, 11 октября, 11:40 по московскому времени.

На борту будут находиться участники экспедиции МКС 57/58 — космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. В 17:44 корабль должен состыковаться с Международной космической станцией.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» разработана и производится в «РКЦ Прогресс». Сейчас ракету с пилотируемым кораблём вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом комплексе площадки № 1 «Гагаринский старт» космодрома Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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