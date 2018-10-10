Проснулся — докажи. Топ-5 мобильных будильников

Световой день становится короче. Для тех, кому просыпаться в сумерках тяжелее, мы подготовили топ приложений-будильников для того, чтобы взбодриться с утра.



«Трясти будильник»

Отключить этот будильник можно несколькими способами:

• встряхивать смартфон

• кричать

• выключать кнопкой на экране

• можно поставить режим «наугад», и каждое утро для выключения будильника заработает одна из трех опций.

Можно настроить мелодию, громкость, даты и уровень сложности пробуждения. После выключения будильника сервис предложит посмотреть погоду и новости. Но самое интересное — возможность указать номер телефона друга или родственника. Если приложение распознает, что пользователь так и не проснулся, оно автоматически отправит СМС доверенному лицу с просьбой позвонить.

Alarmy — Sleep If U Can

Чтобы выключить этот будильник, понадобится фото-подтверждение о пробуждении. Для этого разработчики предлагают заранее сфотографировать определенное место, которое будет выключать сигнал. Например, раковина в ванной или чайник на кухне. Когда зазвонит будильник, пользователю придется встать с кровати, чтобы сфотографировать установленное место. Разработчики также предупреждают, что плохие места для снимка — это те, где часто меняется освещение и которые расположены рядом с кроватью.

Также можно выключать будильник, встряхивая смартфон или решая математическую задачу.

Из приятных дополнений в Alarmy можно выбрать цветовую тему и прочитать новости после пробуждения.

«Умный Цикличный Будильник»

Приложение разработано для того, чтобы помочь пользователям спать правильно, заявляют разработчики.

Во время сна человек проходит несколько стадий сна, от глубокого до легкого. “Умный Цикличный Будильник“ контролирует сигналы, полученные от тела, чтобы разбудить пользователя, когда он находится в легкой стадии сна. Это помогает проснуться быстрее и чувствовать себя бодрее.

Чтобы завести будильник, нужно указать фазу пробуждения (от 10 до 90 минут) и положить смартфон рядом с подушкой. Приложение отслеживает сердцебиение пользователя через гаджет и выбирает лучшее время для пробуждения в установленном периоде.

Сервис также покажет детальные графики сна. Можно выбрать звук для пробуждения из тех, которые предлагает «Умный Будильник» или установить свою мелодию.

Puzzle Alarm Clock

Отключить этот будильник можно, только решив головоломки. Крестики-нолики, введение пароля, задачки на память и многое другое. Если базовые не помогают проснуться, сервис предлагает приобрести мини-игры сложнее.

А если пользователь часто засыпает после отключения будильника, у сервиса есть функция «Толчок к пробуждению». Если ее активировать, через 5 минут после выключения сигнала нужно будет подтвердить пробуждение, иначе будильник зазвонит снова.

Для тех, кто ставит будильник на паузу до бесконечности, можно поставить ограничение на количество переносов сигнала будильника.

«Будильник-петух»

По утверждению разработчика, это приложение создавали для сближения современного человека с природой. Будильник разбудит пользователя самым натуральным криком петуха.

Также сервис интересен еще одной функцией: пробуждение с рассветом. «Будильник-петух» сам рассчитает время рассвета в городе и разбудит пользователя с первыми лучами солнца.

При желании можно заменить петушиный крик любимой мелодией и поставить удобное время пробуждения.