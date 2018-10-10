Ново-Садовую между Полевой и Первомайской снова перекроют

Над бывшим котлованом метрополитена обнаружили горячую воду.



Участок Ново-Садовой, между Полевой и Первомайской открыли для движения чуть меньше года назад. До этого дорога была перекрыта из-за строительства метро. Через некоторое время на проезжей части появился провал.

Специалисты областного минтранса обнаружили над бывшим котлованом горячую воду. Поэтому было принято решение о перекрытии трех полос Ново-Садовой по направлению «из города». Сроки окончания ремонта станут известны позже.