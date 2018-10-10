В Самаре предлагают ввести нормативы по содержанию животных в квартирах

Во вторник, 9 октября, в губернской думе прошло заседание общественной комиссии по вопросам охоты, рыболовства при комитете по сельскому хозяйству и продовольствию.

Обсудили предложения по разработке закона Самарской области о содержании домашних животных.

— С одной стороны может показаться, что депутатам больше заняться нечем – хотят «отнормировать», каких и сколько домашних животных держать у себя в квартирах. Но знаете, есть очень много обращений, «криков» о помощи, когда в многоквартирном доме люди держат по 30-40 кошек или собак. Это же запахи, антисанитария, а соседи вынуждены мириться с этим. Еще опасней ситуация, когда люди держат таких животных, как медведи, рыси, и мы с вами видим факты, когда эти животные наносят серьезные увечья, иногда со смертельным исходом. Конечно, нас не может не беспокоить этот вопрос. Жители не должны оставаться один на один с проблемными соседями», — уверен председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин.

— Мы все помним случай, когда рысь покусала ребенка, нанеся серьезные увечья. А рысь держали в квартире. Или другой пример – посетители одного из ресторанов пожаловались на медведя, которого поселили в этом заведении. И такие примеры периодически возникают. Однако отсутствие нормативно-правовой базы не позволяет принимать меры в кратчайший период, при отсутствии полномочий все это носит полузаконный характер. Регулирование этого вопроса – оно назрело, на федеральном уровне этого закона, к сожалению, нет, — приводит слова заместителя руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Михаила Шинкевича пресс-служба Самарской губернской думы.

Члены общественной комиссии поручили комитету по сельскому хозяйству изучить существующую практику и разработать законопроект областного или федерального уровня, говорится в сообщении губернской думы.