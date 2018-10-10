Исполнительный директор Федерации ММА Самарской области Артем Кутепов: «На месте Хабиба поступил бы также»

Бой за титул чемпиона UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором стал знаковым для России. О MMA заговорил чуть ли не каждый.

События после схватки вызвали у людей, которые до этого мало интересовались поединками в октагоне, чуть ли не больший интерес, чем сам бой. Мы встретились с исполнительным директором Федерации ММА Самарской области, генеральным директором промоутерской компании «Битва на Волге» Артемом Кутеповым, который рассказал о своих мыслях по поводу поединка Хабиба против Конора и о развитии ММА в Самаре.

— Ты, конечно же, смотрел бой. Твои ощущения, эмоции и мысли после по поводу того, что произошло?

— У меня не было сомнений, что Хабиб защитит пояс и останется чемпионом. Бой был хороший. Никаких шансов для Конора. Во втором раунде Хабиб даже отправил Макрегора в нокдаун. Четвертый раунд — удушающий прием. Без вариантов для Конора. Это была красивая победа. Супербой, суперэмоции.

По поводу ситуации после поединка: мне кажется, для Конора это было больше шоу. Он задевал, провоцировал до боя. Считаю, что он переборщил. Семью и религиозные моменты не нужно затрагивать. Действия Хабиба, конечно, тяжело оценивать со стороны, но если бы на его месте был я, я бы поступил также. Далеко ходить не будем: вспомните знаменитый удар головой оппонента в грудь Зинедином Зиданом на поле. Всегда будут ситуации, когда единственно верным решением разума будет уступить чувствам.

— Как оценишь действия команды поддержки Хабиба, которые запрыгнули в октагон и атаковали Конора?

— Не могу ничего говорить по поводу их действий. Мы же не знаем всех тонкостей ситуации. Но я рискну предположить, что для Хабиба вопросом чести было выйти раньше времени из октагона. А для его команды делом чести стало не оставить его одного. Хотя, в целом и общем, повторюсь — это лишь предположения, основанные на тех ценностях, которые воспитывает наш спорт: честь, достоинство, большое спортивное братство.

— Что-то подобное происходило на ваших мероприятиях?

— Я такого ни разу не видел. Были, конечно, курьёзные случаи атак рефери бойцами, находящимися в слепом нокауте. Но на этом, наверное, всё. И если резюмировать по всей ситуации в целом: ничего бы подобного не произошло, не будь такого грязного подхода у Конора и его команды к вопросу раскрутки боёв. В нашей стране, к счастью, такое практически невозможно. В нашей ментальности сильна связка своих слов и ответственности за них. Нет у нас такого отношения к словам оппонента: собака лает, караван идёт. Нельзя долго и огульно хаять всех и вся. Придется и отвечать. Не случайно в одной из своих композиций Сергей Шнуров поет: «Мы выросли на фильмах про ковбоев.»

— Для тех, кто не в курсе, расскажи вкратце, что такое ММА?

— Сейчас это единоборство №1 в мире. Спасибо за это, в том числе, и нашему другу, соотечественнику, коллеге Хабибу. Даже столь «раскрученный» спорт, как бокс, вынужден привлекать к себе внимание через соприкосновение с миром ММА. На заре своего развития смешанные боевые единоборства, конечно, воспринимались больше, как шоу. Встречались бойцы различных стилей и пробовали выяснить, скажем так, чье кунг-фу сильнее. Сейчас ММА — это смешение разных стилей. Это и ударная техника, и борьба. ММА — это не бои без правил, как их некоторые воспринимают до сих пор. Это такой же вид спорта, к сожалению не олимпийский, со своими правилами. Спорт, поставленный на мощную методологическую базу, включающую все возможные аспекты развития универсального атлета-бойца. И немаловажный аспект данного вида спорта заключается в том, что ММА постоянно совершенствуется, вбирая в себя всё лучшее и от единоборств и от методик общего физического развития. И успешные бойцы находятся в процессе постоянного совершенствования себя. Здесь как в «Зазеркалье»: чтобы оставаться просто на месте, надо быстро бежать, а чтоб двигаться вперед- надо бежать ещё быстрее. Нельзя быть атлетом узкого профиля и завоевать чемпионский титул в ММА.

Люди, которые выступают на профессиональном уровне и добиваются успехов, сильны не только технико-физически, но и духом, характером. Что уж говорить, когда выйти в клетку- это уже победа над собой. Многих вы знаете, кто бы на это отважился?

— ММА в России шоу или спорт?

— В первую очередь это спорт. Тяжёлый, как в физическом, так и моральном плане. Это спорт высоких достижений, будь он любительский или профессиональный. Практически любой боец ММА может успешно выступать в иных видах единоборств. Но не всегда атлет из другого вида спорта может стать успешным в ММА. Согласитесь, о чем то это да говорит. Наш спорт — это тяжелейшая работа всегда. Будь то в зале на тренировке или в клетке во время боя. ММА — не американский рестлинг. И если вы видите красивый прием — это не постановка, а хорошая техника спортсмена.

А вот если говорить об антураже мероприятий, то это, конечно, шоу, можно даже сказать семейное. Многие люди приходят с детьми. Мы со своей стороны стараемся сделать красивый продукт, чтобы у зрителя сохранить ощущение праздника, зрелищности во всем. В нашем случае, мы делаем красивую обёртку для того, что и так по своей природе интересно и увлекательно.

— Насколько я знаю, в этом году в Самаре вновь состоится «Битва на Волге».

— Да. Турнир пройдет 14 декабря в МТЛ Арене. Приглашаем всех прийти на него. Всех будем рады видеть.

— Кто-то из звезд будет выступать?

— Шамиль Аббасов, Умар Нурмагомедов будут точно участвовать. Для них обоих это будет первая защита пояса. Согласитесь, первый раз всегда волнителен. Ждем визита самого Хабиба с поясом чемпиона UFC. Который, кстати, он так же защитил впервые в скандальном бою. Традиционно, зрителям гарантированны зрелищные поединки на высочайшем уровне. Кстати, до «Битвы на Волге» в Тольятти с 25 по 28 октября пройдет первенство России среди юношей 14-15 лет по ММА в рамках спартакиады «Непобедимая держава». В ней участвуют около 40 федераций, соберутся представители всех боевых искусств. В первенстве ММА планируется участие около 150 человек. Естественно, такое мероприятие не может обойтись без почетного гостя — Федора Емельяненко.

— Есть у нас талантливые ребята в Самаре, которые уже выступают на высоком уровне?

— Много хороших ребят. Сложно выделить кого-то одного. Есть уже и состоявшиеся звёзды: Шамиль Аббасов, Владимир Селиверстов, Марк Волков. Точнее будет сказать так: талантлив каждый, наша задача — помочь развить этот талант.

— Когда произошел рост популярности ММА в Самаре?

— В 2016 году нашу федерацию возглавил Александр Гурьянов. На тот момент дела шли не очень хорошо, если не сказать, что федерация существовала только на бумаге. С его приходом все изменилось. В первую очередь проведение любительских соревнований получило должную регулярность. В достаточно короткий период Александр сплотил под своим крылом все залы ММА Самары и области и направил свою деятельность в сторону открытия новых. У людей появился интерес. Бойцы стали активно заниматься. У спортсменов появились четкие и ощутимые цели и ориентиры. Они стали к чему-то стремиться. 19 мая 2017 года провели первый большой профессиональный турнир «Битва на Волге». Все это,как снежный ком, дало рост популярности. Бои ММА стали вызывать повышенный интерес и в Самаре, и в России вообще. Смотрите сами: первый турнир UFC в России собрал 20 тысяч зрителей. Тут даже слова не нужны. Видно, что интерес огромный.

— А сколько собирала «Битва на Волге»?

— «Битва на Волге 6» в МТЛ Арене собрала 1900 зрителей при максимальной посадке 2000 человек. Если говорить про Тольятти, то «Лада Арена», при максимальной вместимости 7000 человек, собрала 6600 зрителей. Это был турнир «Битва на Волге 3». На нем выступал Александр Емельяненко.

— Самарской МТЛ Арены вам явно не хватает?

— Скажем так, хотелось бы место помасштабнее, которое бы отвечало всем требованиям. Но пока интерес к ММА растет гораздо быстрее вместительности самарских площадок.