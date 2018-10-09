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Телефоны «горячих линий» по вопросам подключения отопления в Самаре
В Самаре продолжается подключение жилых зданий и объектов социальной сферы к теплу. Публикуем телефоны «горячих линий»:
|Железнодорожный район
|Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района
|+7 (846) 339-01-53
|с 8:00 — 17:00 (в рабочие дни)
|Оперативный дежурный района
|339-01-50
|с 17:00 — 8:00 (в рабочие дни), круглосуточно (в выходные дни)
|Кировский район
|Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района
|995-03-87
|с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)
08:30 — 16:30 (пятница)
с 12:30 — 13:18 — обед
|Оперативный дежурный района
|995-05-26
|круглосуточно
|Красноглинский район
|Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района
|950-27-87
|с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)
|Оперативный дежурный района
|950-03-13
|с 17:30 — 08:30 (в рабочие дни),
круглосуточно (в выходные дни)
|Куйбышевский район
|Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района
|330-68-32
|с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)
|Оперативно-диспетчерская слубжа района
|330-05-54
|круглосуточно
|Ленинский район
|Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района
|310-31-66
|с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)
|Оперативный дежурный района
|310-15-00
|круглосуточно
|Октябрьский район
|Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района
|335-17-16,
335-45-17
|с 8:30 — 17:30 (понедельник-четверг)
с 8:30 — 16:30 (пятница -воскресенье)
|Оперативный дежурный района
|334-57-39
|с 17:30 — 8:30 ежедневно
|Промышленный район
|Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района
|995-99-22
|с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)
|Оперативный дежурный района
|995-00-59
|круглосуточно
|Самарский район
|Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района
|333-54-18
|с 8:30 — 18:00 (в рабочие дни)
|Оперативный дежурный района
|333-39-53
|круглосуточно
|Советский район
|Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района
|262-46-22
|с 8:30 — 16:00 (в рабочие дни)
|Оперативный дежурный района
|262-46-21
|круглосуточно
|Департамент городского хозяйства
и экологии Администрации
городского округа Самара
|266-56-22
|с 8:30 — 17:30 (в рабочее время, пятница до 16:30)
|266-54-54
|круглосуточно