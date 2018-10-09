Телефоны «горячих линий» по вопросам подключения отопления в Самаре

Железнодорожный район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района +7 (846) 339-01-53 с 8:00 — 17:00 (в рабочие дни)

Оперативный дежурный района 339-01-50 с 17:00 — 8:00 (в рабочие дни), круглосуточно (в выходные дни)

Кировский район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 995-03-87 с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)

08:30 — 16:30 (пятница)

с 12:30 — 13:18 — обед

Оперативный дежурный района 995-05-26 круглосуточно

Красноглинский район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 950-27-87 с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)

Оперативный дежурный района 950-03-13 с 17:30 — 08:30 (в рабочие дни),

круглосуточно (в выходные дни)

Куйбышевский район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 330-68-32 с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)

Оперативно-диспетчерская слубжа района 330-05-54 круглосуточно

Ленинский район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 310-31-66 с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)

Оперативный дежурный района 310-15-00 круглосуточно

Октябрьский район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 335-17-16,

335-45-17 с 8:30 — 17:30 (понедельник-четверг)

с 8:30 — 16:30 (пятница -воскресенье)

Оперативный дежурный района 334-57-39 с 17:30 — 8:30 ежедневно

Промышленный район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 995-99-22 с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)

Оперативный дежурный района 995-00-59 круглосуточно

Самарский район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 333-54-18 с 8:30 — 18:00 (в рабочие дни)

Оперативный дежурный района 333-39-53 круглосуточно

Советский район

Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 262-46-22 с 8:30 — 16:00 (в рабочие дни)

Оперативный дежурный района 262-46-21 круглосуточно

Департамент городского хозяйства

и экологии Администрации

городского округа Самара 266-56-22 с 8:30 — 17:30 (в рабочее время, пятница до 16:30)