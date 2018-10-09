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Телефоны «горячих линий» по вопросам подключения отопления в Самаре

09.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 133

В Самаре продолжается подключение жилых зданий и объектов социальной сферы к теплу. Публикуем телефоны «горячих линий»:

Железнодорожный район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района +7 (846) 339-01-53 с 8:00 — 17:00 (в рабочие дни)
Оперативный дежурный района 339-01-50 с 17:00 — 8:00 (в рабочие дни), круглосуточно (в выходные дни)
Кировский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 995-03-87 с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)
08:30 — 16:30 (пятница)
с 12:30 — 13:18 — обед
Оперативный дежурный района 995-05-26 круглосуточно
Красноглинский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 950-27-87 с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)
Оперативный дежурный района 950-03-13 с 17:30 — 08:30 (в рабочие дни),
круглосуточно (в выходные дни)
Куйбышевский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района  330-68-32 с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)
Оперативно-диспетчерская слубжа района  330-05-54 круглосуточно
Ленинский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района  310-31-66 с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)
Оперативный дежурный района 310-15-00 круглосуточно
Октябрьский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 335-17-16,
335-45-17		 с 8:30 — 17:30 (понедельник-четверг)
с 8:30 — 16:30 (пятница -воскресенье)
Оперативный дежурный района 334-57-39 с 17:30 — 8:30 ежедневно
Промышленный район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района  995-99-22 с 8:30 — 17:30 (в рабочие дни)
Оперативный дежурный района  995-00-59 круглосуточно
Самарский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 333-54-18 с 8:30 — 18:00 (в рабочие дни)
Оперативный дежурный района 333-39-53 круглосуточно
Советский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района 262-46-22 с 8:30 — 16:00 (в рабочие дни)
Оперативный дежурный района 262-46-21 круглосуточно
Департамент городского хозяйства
и экологии Администрации
городского округа Самара		 266-56-22 с 8:30 — 17:30 (в рабочее время, пятница до 16:30)
266-54-54 круглосуточно
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