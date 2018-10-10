Транспорт

Проспект Карла Маркса у клиник медуниверситета может снова стать двусторонним

10.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 198
twitter.com/avtosamara

Речь идет про участок от улицы Гагарина до Митерева. В начале июня этого года здесь ввели одностороннее движение.

Во вторник, 9 октября, специалисты департамента транспорта Самары пояснили, что сейчас разрабатывается схема двустороннего движения на этом участке. Причиной этого стали многочисленные обращения со стороны автомобилистов.

В случае положительного согласования ГИБДД данного документа, соответствующее решение будет принято.

 

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