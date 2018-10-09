Проекты по переработке отходов в Самарской области профинансируют федеральные власти

Во вторник, 9 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Стороны обсудили реализацию национального проекта «Экология» на территории региона.

Особое внимание было уделено вопросу участия Самарской области в программе «Чистая страна», основной задачей которого является ликвидация свалок на территории регионов.

Как рассказал глава региона, сейчас достигнута предварительная договоренность о поддержке ряда проектов. В их числе ликвидации небольших свалок, которые есть на территории Самарской области, финансирование целого ряда проектов по созданию современной, эффективной системы сбора и переработки отходов на территории региона.

Была затронута и тема создания в Самарской области регоператора в сфере обращения с отходами. Губернатор напомнил, что в ближайшее время определится единый региональный оператор, который будет осуществлять сбор и переработку ТБО. В его обязанности войдет заключение договоров с предприятиями по обращению с твердыми коммунальными отходами, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и захоронению мусора по установленным тарифам.

В Самарской области на этом рынке будет работать одна копания. Это решение позволит избежать проблем, которые уже возникли в ряде регионов страны из-за недобросовестной конкуренции между организациями.

— Мы должны выстроить добросовестную конкуренцию на этом рынке. Для этого требуется время. Считаю, что на переходный период создание единого регионального оператора наиболее оправдано. Безусловно, с участием всех компаний, которые сегодня работают на рынке, – подчеркнул Дмитрий Азаров.