Завтра в Самаре начнет работать «горячая линия» по вопросам отопления

Отопительный сезон в нашем городе стартовал в понедельник, 1 октября.

На утро вторника, 9 октября, отапливается уже 9811 домов, что составляет 95,6%. Детские сады, учреждения спорта и дополнительного образования получают отопление в полном объеме. Также тепло поступило в 97,9% учреждений культуры.

В частности, централизованного отопления ждут 2 ССУЗа, в которые тепло планируется подать сегодня. Три учреждения культуры централизованное отопление получат в середине этой недели.

Ресурсоснабжающие организации справились со всем объемом плановых перекладок тепловых сетей.

Подача тепла происходит поэтапно. Как сообщает городской департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары, по темпам лидируют Ленинский и Красноглинский районы. В Самарском районе специалисты профильного департамента обратили внимание на необходимость более оперативно завершать процесс подключения к теплу и устранения аварийных ситуаций.

Для разрешения проблем, связанных с отоплением, можно обращаться по телефонам «горячей линии» районных администраций и департамента городского хозяйства и экологии, опубликованных на официальном сайте администрации Самары. Кроме того, со среды, 10 октября, начнет работать «горячая линия».