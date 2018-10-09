Спорт

В тренерский штаб «Крыльев» войдут три специалиста из Черногории

09.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 0 74
kc-camapa.ru

Все они уже работали с Миодрагом Божовичем ранее.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, тренером по физподготовке станет Саша Петрович, который работал с Божовичем в тульском «Арсенале» и в сербской «Црвене Звезде». Также помогать новому главному тренеру будут Милорад Байович, работавший с Божовичем в «Ростове» и «Локомотиве», а также Войо Чалов. Вместе с Миодрагом Божовичем он работал в «Амкаре», «Москве», «Ростове», «Локомотиве», тульском «Арсенале», а также в сербских клубах «Борац» и «Црвена Звезда».

Новый тренерский штаб приступит к своим обязанностям 10 октября, когда «Крылья» начнут подготовку к матчу с «Уралом».

Метки
Показать ещё

По теме

09.10.2018
Автор текста: Сергей Семенов 96

Перед «Крыльями» поставили задачу попасть в еврокубки в 2021 году

09.10.2018
Автор текста: Анна Турова 135

Сезон в Суперлиге «Самара» начала с победы

09.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 105

Самарская область станет пилотным регионом федерального спортивного проекта

08.10.2018
Автор текста: Сергей Волков 407

Гимнастка Анна Дементьева о детстве, олимпийской мечте и уходе из спорта

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение