В тренерский штаб «Крыльев» войдут три специалиста из Черногории

Все они уже работали с Миодрагом Божовичем ранее.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, тренером по физподготовке станет Саша Петрович, который работал с Божовичем в тульском «Арсенале» и в сербской «Црвене Звезде». Также помогать новому главному тренеру будут Милорад Байович, работавший с Божовичем в «Ростове» и «Локомотиве», а также Войо Чалов. Вместе с Миодрагом Божовичем он работал в «Амкаре», «Москве», «Ростове», «Локомотиве», тульском «Арсенале», а также в сербских клубах «Борац» и «Црвена Звезда».

Новый тренерский штаб приступит к своим обязанностям 10 октября, когда «Крылья» начнут подготовку к матчу с «Уралом».