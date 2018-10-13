На выставке советских плакатов рассказали, как СССР потратил 50 миллионов на рекламу шампанского

Сами организаторы называют экспозицию «Смотрите! Требуйте! Покупайте!», представленную в Самарском литературно-мемориальном музее, парадоксальной.

— В СССР были плановая экономика и отсутствие конкуренции, — рассказала на открытии выставки ее организатор Елена Вяльцева. — Советский словарь дает следующее определение: «Реклама — это одурачивание людей с целью навязать им бесполезные товары сомнительного качества». Но в то же время, просматривая журнал «Огонек», мы увидели прекрасные образцы этого жанра и решили, что их нужно показать широкой публике.

Советская реклама отличается и от привычной нам современной, и от западной. Одна из ее отличительных черт — язык, которым она общается с потребителем. Всегда в повелительном наклонении: «Покупайте! Требуйте! Смотрите! Посетите! Расхватывайте!» Эту особенность организаторы взяли в качестве основной идеи выставки. Экспозиция поделена на несколько блоков. Для каждого из них выбран тематический слоган, который многократно размножен, чтобы экспонаты, выставленные на его фоне, рассыпались в глазах.

— Это эффект, которым обладает реклама, — отметила дизайнер Литературно-мемориального музея Анастасия Альбокринова. — Она столько раз повторяет себя, что человек уже забывает, о чем речь. Но в глубине подсознания у него запечатлевается этот образ.

Посетители могут проследить, как реклама изменялась и эволюционировала. История рассматривается с начала 1920-х годов, когда агитацией занимался в том числе и Владимир Маяковский. Его слова «Реклама должна напоминать бесконечно о каждой, даже чудесной вещи» возвышаются над центральной частью экспозиционного пространства. Он и его напарник Александр Родченко первыми совместили слово и изображение. Многочисленные цитаты великого поэта размещены по всему пространству.

На выставке представлено более 100 рекламных плакатов 1930 — 1960-х годов из фондов музея, а также образцы упаковок и товаров массового потребления. Здесь есть фотоаппараты и радиоприемники, жестяные баночки с кофе и затейливые флакончики духов. Неказистые мужские шапки и кепки соседствуют с кокетливыми бархатными дамскими шапочками и сумочками (подобные клатчи можно увидеть в руках современных модниц). Ностальгия охватывает, когда видишь знакомую черную коробочку туши (была у мамы), круглую светло-бирюзовую баночку зубного порошка (стоял в каждой ванной комнате) или бумажные оранжево-красные брикеты табака (им посыпали картофель при посадке).

Помимо воспоминаний выставка может подарить и долю удивления. Например, один из стендов сообщает посетителям, что в 1950-е годы советская власть потратила 50 млн рублей на кампанию по продвижению шампанского. Дело в том, что плановая экономика привела к затовариванию, в результате чего предложение этого игристого напитка превысило спрос.

Кроме того, здесь можно увидеть предмет особой гордости наших сограждан: рекламный ролик автомобиля «Запорожец», который получил «Бронзового льва» на Каннском фестивале в 1989 году.

Выставка «Смотрите! Требуйте! Покупайте!» продлится в Самарском литературно-мемориальном музее до конца года. (18+)