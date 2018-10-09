Новый пассажирский поезд Самара – Казань начнет курсировать с 9 декабря

РЖД запустит новый состав № 126/125.

Поезд будет курсировать ежедневно. Из Самары состав будет отправляться в 20.26, чтобы прибыть в Казань в 06.20. Обратно — в 21.20 и прибудет на самарский вокзал в 08.40.

Предусмотрены шесть остановок на станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань — 1, Ульяновск-Центральный,

Буа, Зеленый Дол.

Продажа билетов уже открыта. Стоимость места в плацкартном вагоне — от 1 273 рублей, в купе – от 1 831 рублей. Купить билеты можно за 90 суток до отправления поезда в кассах вокзала, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».