Транспорт

Новый пассажирский поезд Самара – Казань начнет курсировать с 9 декабря

09.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова Автор фото: Екатерина Елизарова 0 133

РЖД запустит новый состав № 126/125.

Поезд будет курсировать ежедневно. Из Самары состав будет отправляться в 20.26, чтобы прибыть в Казань в 06.20. Обратно — в 21.20 и прибудет на самарский вокзал в 08.40.

Предусмотрены шесть остановок на станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань — 1, Ульяновск-Центральный,
Буа, Зеленый Дол.

Продажа билетов уже открыта. Стоимость места в плацкартном вагоне — от 1 273 рублей, в купе – от 1 831 рублей. Купить билеты можно за 90 суток до отправления поезда в кассах вокзала, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Метки
Показать ещё

По теме

08.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова Автор фото: Владимир Пермяков 721

До 20 ноября откроют сквозной проезд по улице Дальней

08.10.2018
Автор текста: Ксения Ястребова 187

В Самаре увеличат количество автобусов до Южного города

05.10.2018
Автор текста: Ксения Ястребова Автор фото: Екатерина Елизарова 369

На ноябрьские праздники будет проще уехать из Москвы в Самару

05.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова Автор фото: Владимир Пермяков 334

Как добраться до «Самара Арены» на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение