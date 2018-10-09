Парк Металлургов в Самаре готовят к открытию

Здесь построили новые спортплощадки и обустроили входы.



По словам главы администрации Кировского района Игоря Рудакова, новые входные группы находятся в парке со стороны бассейна «Нептун» и с улицы Ставропольской.

Также в числе новшеств – ограждение для озера, освещение, новые пристань, сцена и спортивные площадки. Еще здесь в скором времени появится площадки для авиа-модельного спорта.

Открытие обновленного парка Металлургов ожидается в ближайшее время.