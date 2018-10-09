События

Парк Металлургов в Самаре готовят к открытию

09.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 89
twitter.com/Rudakov_i_a

Здесь построили новые спортплощадки и обустроили входы.

По словам главы администрации Кировского района Игоря Рудакова, новые входные группы находятся в парке со стороны бассейна «Нептун» и с улицы Ставропольской.

twitter.com/Rudakov_i_a

Также в числе новшеств – ограждение для озера, освещение, новые пристань, сцена и спортивные площадки. Еще здесь в скором времени появится площадки для авиа-модельного спорта.

twitter.com/Rudakov_i_a

Открытие обновленного парка Металлургов ожидается в ближайшее время.

 

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