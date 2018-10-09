Самарцам покажут короткометражки всероссийского фестиваля раньше премьеры

16 октября в 19.00 киноклуб «Треугольник» приглашает на предпремьерный показ сборника короткометражных фильмов от российских режиссёров «Русское Краткое. Выпуск 1».

«Русское Краткое. Выпуск 1» — это первый сборник из пяти картин ежемесячного альманаха лучших российских короткометражных фильмов. В российском прокате он стартует с 19 октября. Премьеры пройдут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары и других городов. Зрители «Треугольника» смогут увидеть «Русское Краткое. Выпуск 1» за несколько дней до официальной премьеры. Альманах представит режиссёр, сценарист, оператор, музыкант, продюсер Егор Чичканов, который родился в Самаре.

В выпуске пять коротких историй:

Никита Ефремов и Александр Паль сражаются за сердце таинственной красавицы в трагикомедии Григория Константинопольского «Олеся».

На кухне многоэтажки появляется настоящая корова (притча «Молоко»).

Героиня комедии без диалогов «Не в форме» разрывается между желанием похудеть к встрече выпускников и современным культом еды (камео звезды клипа «Экспонат» Юлии Топольницкой).

В жизнь охранника торгового центра Лео врывается эксцентричная Рита Ураган и меняет ее навсегда (фестивальный хит «Лео и Ураган» с камео Александра Кузнецова, Анны Котовой-Дерябиной и Зазы Наполи).

Герой Шамиля Хаматова решает важный вопрос — врать или не врать, когда все вокруг лгут («Carpe diem»).

Подробная информация по телефону: 333-48-98.

Стоимость билета – 150 рублей.

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