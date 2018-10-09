В Самаре на всех домах установят оборудование для приема цифрового телесигнала

Во всех городах России доступны от 10 до 20 цифровых каналов.



Согласно новому госстандарту, в многоквартирных жилых домах должны установить системы коллективного приема телевидения (СКПТ).СКПТ обеспечивает необходимую высоту антенны – не менее 10 метров — и позволяет избежать нагромождения антенн на фасаде здания, не портит внешнего облика домов. Система относится к компетенции управляющих компаний, поэтому жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж СКПТ и ее использование.

— В нашем регионе построена сеть цифрового эфирного телерадиовещания. Более 99% населения Самарской области могут смотреть 10 цифровых телеканалов первого мультиплекса, 83% населения — 20 цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов. Жителям области доступны региональные программы и новости ГТРК «Самара» на телеканалах «Россия 1» и Россия-24, а также на радиоканале «Радио России» первого мультиплекса, — рассказал и. о. директора филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов.

Первый мультиплекс — РТРС-1 — включает «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Второй мультиплекс — РТРС-2 – это пакет телеканалов «СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», «СПАС», «Пятница!», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ». Пока он доступен в четырех крупных городах области: Самаре, Жигулевске (с зоной охвата Тольятти), Сызрани, но уже к концу года придет во все дома области.

Для приема «цифры» телевизор должен поддерживать стандарт DVB-T2. На телевизорах, выпущенных после 2013 года, можно настроить прием «цифры», запустив автоматическую настройку каналов. Если телевизор ранее 2013 года выпуска и без стандарта DVB-T2, то, кроме антенны, нужна специальная приставка. Ее можно купить в магазинах бытовой техники и подключить самостоятельно.

Бесплатный круглосуточный номер федеральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02. Операторы помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование.

Официальный сайт РТРС, а также сайт смотрицифру.рф. Телезрители области могут направлять свои вопросы и по электронной почте на адрес центра консультационной поддержки (ЦКП) в Самаре ckp-samara@rtrn.ru.