Сезон в Суперлиге «Самара» начала с победы

В понедельник, 8 октября, в первом матче нового сезона «Самара» переиграла ярославскую команду «Буревестник» со счетом 73:71.

В начале игры лидировали гости, выигравшие первую четверть со счетом 20:12. К большому перерыву уже вели самарцы — 41:38.

В третьей десятиминутке преимуществом владел «Буревестник». Перед заключительной четвертью «Самара» уступала — 56:60. На последних минутах матча наша команда сумела вырвать победу.

Следующий матч «Самара» проведет уже в четверг, 11 октября: в «МТЛ Арене» она примет «Химки-Подмосковье». Начало матча в 19.00.