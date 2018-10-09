Спорт

Сезон в Суперлиге «Самара» начала с победы

09.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 116
bcsamara.com

В понедельник, 8 октября, в первом матче нового сезона «Самара» переиграла ярославскую команду «Буревестник» со счетом 73:71.

В начале игры лидировали гости, выигравшие первую четверть со счетом 20:12.  К большому перерыву уже вели самарцы —  41:38.

В третьей десятиминутке преимуществом владел «Буревестник». Перед заключительной четвертью «Самара» уступала — 56:60. На последних минутах матча  наша команда сумела вырвать победу.

Следующий матч «Самара» проведет уже в четверг, 11 октября: в «МТЛ Арене» она примет «Химки-Подмосковье». Начало матча  в 19.00.

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