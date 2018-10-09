На остановках Самары можно увидеть русский авангард

В сентябре стартовал открытый художественный проект «Русский авангард: на рубеже эпох».

На остановках общественного транспорта разместили репродукции картин из коллекции Художественного музея. Среди них работы известных авангардистов: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского, Ольги Розановой, Николая Попова и многих других. Музейщики организовали эту выставку в рамках проекта «Цифровой музей Передвижники.рф» в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Культура жизни», при поддержке мэрии Самары.

— Нашим землякам уже знаком такой вид представления сокровищ нашего областного музея. В прошлом году мы знакомили их с портретами, — говорит арт-директор АНО «Культура жизни» Дмитрий Вырыпаев. — А сейчас обратились к богатейшей коллекции мастеров русского авангарда. Мы должны гордиться ею и знать те полотна, которые удалось спасти сотрудникам музея в период гонений. К сожалению, не очень многие ходят на выставки. И вот сам музей делает очередной шаг навстречу зрителю.

Проект направлен на поддержание и развитие городской среды, способствует созданию позитивного образа города, а также популяризирует российское художественное наследие. По словам Вырыпаева, мы сейчас должны сделать все, чтобы закрепить репутацию города, созданную во время проведения Чемпионата мира по футболу. И продолжать работу, чтобы Самара стала известна по всей стране как культурный и туристический центр.

— Благодарен администрации города за то, что уже второй год подряд нам безвозмездно предоставляют рекламные площадки, которые вообще-то дорого стоят. Отрадно, что культура превалирует над экономической выгодой, — продолжил Вырыпаев. — Удивительно, но наш почин поддержали и сами рекламщики. Они попросили разрешения вывесить по окончании проекта наши постеры с репродукциями на свободных щитах по всему городу. Мы этому только рады.

В дальнейших планах — познакомить самарцев с творчеством самых выдающихся местных художников. А также проецирование на исторические здания световых изображений шедевров живописи. Пробную акцию провели летом на улице Куйбышева во время мероприятия «Шаг в авангард».

«Культура жизни» также объезжает с виртуальными выставками и репродукциями пансионаты и детские дома. Энтузиасты уверены: искусство поможет ребятам найти собственную дорогу в жизни, а взрослых жителей Самары научит еще больше гордиться своим городом.