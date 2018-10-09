Как детям из соседних республик помогают освоиться в Самаре

В конце сентября в школе №39, как и еще на восьми площадках города, прошел конкурс «Читающая семья», приуроченный к Международному дню грамотности.

В этой школе учатся немало ребят, приехавших в Самару из бывших советских республик. Далеко не все дети и их родители владеют русским языком.

Путь взаимопонимания

Конкурс «Читающая семья» придумали в самарском центре «Помощь». Именно эта организация — единственная в городе, которая совершенно бесплатно работает с семьями, приехавшими в наш город из соседних республик. Для них сотрудники центра разработали проект «Учимся жить в России».

— Наши специалисты работают со многими образовательными учреждениями, и все чаще им приходилось слышать о трудностях адаптации детей, чьи семьи приехали из соседних государств. У нас родилась идея: надо выводить таких ребят в особую адаптационную среду. С уважением к их традициям, особенностям, привычкам, но при этом показывая наши реалии, наш менталитет. И мы разработали педагогический проект «Учимся жить в России», — рассказывает директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Психолого-педагогический центр «Помощь» Татьяна Ушатова. — Реализуем его и на школьных площадках, а раз в неделю малыши и дети постарше приходят к нам в центр. В игровой обстановке практикуемся с ними в русском языке, делаем гимнастику, разучиваем танцы, рисуем, за чашкой чая моделируем разные бытовые ситуации. У тех, кто ходит постоянно, прогресс налицо. За три года через программу — и в школах города, и на площадке нашего центра — прошли около тысячи детей.

Работа начиналась нелегко. Даже в самом центре не все педагоги были согласны с идеей специальных занятий с детьми мигрантов. Звучали мнения: раз приехали к нам жить — значит, пусть сами социализируются, учат язык.

Сегодня отношение совсем иное. И база за три года уже наработана такая, что ее впору брать за основу другим образовательным организациям, другим регионам. В прошлом году проект «Учимся жить в России» получил диплом I степени по итогам общественной экспертизы в рамках форума образовательных проектов. За него проголосовали подавляющее большинство директоров школ. Поскольку он показывает верное направление: нам, бывшим республикам большой страны, надо стремиться к миру, дружбе и взаимопониманию, а не к конфронтации и делению по национальному признаку и вероисповеданию на «своих» и «чужих». Старшее поколение в 90-х годах этот урок не усвоило. Теперь надежда на ребят, которые увидят здесь, в России, интересных, вовсе не агрессивных и не конфликтных сверстников, доброе расположение, внимание к ним, их личностному росту. Надежда на их мам, которые приходят на школьные праздники и гордятся успехами своих детей, которым новый язык и наша школьная программа даются нелегко, но они стараются. Даже если эти семьи вернутся назад, они уже будут другими — прошедшими через уроки внимания и дружелюбия, познавшими полиэтническую среду. Вряд ли у них зародятся идеи экстремизма. Почву-то они увидели иную.

Школа для всех

Новому направлению — работе с «неместными» ребятами — специалисты центра сначала обучали педагогов, психологов школ. Провели занятия по темам «Специфические особенности повышения уровня адаптации детей-мигрантов в образовательной среде», «Основы толерантного взаимодействия в практической деятельности педагога». Скомплектовали фонд литературы, справочных и методических пособий. Написали программы дополнительного образования для ребят разных возрастов: «Учимся говорить по-русски», «Солнечный круг», «Учимся общаться и дружить», «Учимся общаться без конфликтов», «Толерантность — путь к гражданскому обществу», «Любовь, семья и национальные традиции».

После этой подготовки вышли на проектные площадки. На базе школ проводились праздники с национальным колоритом, экскурсии для детей-мигрантов, квесты «Игры народов мира».

— Кроме того, мы интегрируем детей и в обычные реалии нашей жизни. Объясняем, показываем, для чего предназначены те или иные предметы быта, жидкое мыло, дезодорант. Так что стараемся их включать и в языковую, и в культурную, и в социальную среду. Это очень важно и правильно, что человек видит внимание к себе. Только в такой доброжелательной обстановке он воспримет все то, к чему мы общими усилиями стремимся, — подчеркивает педагог-психолог, ведущий специалист проекта «Учимся жить в России» Елена Баженова.

Вместе с логопедом Людмилой Усановой идем на занятия с малышами. Русский язык для них труден, педагог буквально с каждым проговаривает правильное произношение звуков, показывает приемы артикуляции. И на школьных занятиях, и здесь, в центре «Помощь», ребята каких только национальностей не побывали — таджики, узбеки, армяне, киргизы, азербайджанцы, молдаване, грузины…

— Родители нам благодарны за заботу, но сами, увы, кропотливо и дотошно со своими детьми обычно не занимаются, — отмечает Усанова. — К девочкам часто отношение такое: им, мол, наука ни к чему, у них другое предназначение. Пытаемся переубеждать, просим дома стараться говорить по-русски, чтобы дети быстрее осваивали язык.

Есть ребята, которые осваивают русский с особым упорством и целеустремленностью. Таких немного, но педагоги запоминают их надолго. Как одиннадцатилетнего Раджибали из Таджикистана. Он старался не пропускать ни одного занятия. Освоившись, рассказал о своей мечте: «Я хочу стать космонавтом. А в нашем кишлаке пока ни одного нет».

Всем миром

В первый же год педагоги заметили, что на занятия дети более-менее активно ходят в теплое время года, а как наступают холода — пропадают. Выяснилось, что у многих просто нет теплой одежды. До близлежащей школы они добегут, а ехать на транспорте в центр на проспекте Масленникова могут далеко не все. В «Помощи» бросили клич: нужны теплые детские вещи. И самарцы принесли их столько, что, казалось, с лихвой хватит на всех. Подарки разобрали быстро. Родители были очень благодарны.

На праздники нередко приходят не только мамы, но и отцы. Им очень нравится внимание к их детям. Раскрепощаются, надевают национальные костюмы, встают в танцевальный круг. В преддверии 8 Марта дарят педагогам цветы.

— К праздникам и мы, педагоги, надеваем национальные костюмы. Это родителей сразу располагает, они явно проникаются доверием к нашей инициативе, — говорит директор центра. — А мамы обычно приносят на праздники множество своих национальных блюд, у них так принято. В итоге получаются очень хорошие объединяющие встречи. Ведь такая задача и стоит — показать, как много у нас общего.

В этом году центр «Помощь» начал работать по проекту «Подросток: здоровое взаимодействие с миром». Тема гораздо более широкая, но она не заслоняет собой работу с ребятами, которые пока еще только учатся жить в России.