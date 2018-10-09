Новые дорожки и тротуары в Ботаническом саду появятся в этом году

Работы выполнят по проекту реконструкции сада.

В Самаре объявили аукцион по выбору подрядчика, которые отремонтирует дорожки и тротуары в Ботаническом саду. Подрядчику нужно будет убрать существующее асфальтовое покрытие дорожек, бортовые камни. Для устройства новых дорожек нужно будет уложить выравнивающий слой оснований из песка, щебня из природного камня, асфальтобетонное покрытие из мелкозернистой смеси толщиной 3 сантиметра.

Также нужно будет подготовить почву для засевки газона.

Все работы необходимо сделать в течение 20 дней с момента заключения контракта. Аукцион в электронной форме пройдет 11 октября.