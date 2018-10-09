Самарская область станет пилотным регионом федерального спортивного проекта

В понедельник, 8 октября, губернатор Дмитрий Азаров встретился в Москве с министром спорта России Павлом Колобковым. Они обсудили развитие спорта в Самарском регионе, строительство новых спортобъектов и участие области в федеральных программах и нацпроектах.

Павел Колобков объявил, что губерния станет пилотным регионом по внедрению федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в нацпроект «Демография».

— Все условия созданы в регионе — от развития массового спорта до профессионального. Итогом чемпионата мира по футболу 2018 года стало большое наследие. Все возможности и ресурсы у Самарской области есть, — считает Павел Колобков.

Также на встрече обсудили планы по использованию наследия Чемпионата мира по футболу. По словам Дмитрия Азарова, поддержка объектов Чемпионата мира – важное направление работы правительства региона. В области есть все условия для формирования футбольной пирамиды: от – Академии Коноплева до профессионального клуба «Крылья Советов», играющего в премьер-лиге на стадионе мирового уровня.

— Академия Коноплева является очень серьезным звеном в цепочке подготовки футболистов. Ну и конечно, у нас профессиональный футбольный клуб, играющий в Премьер-лиге на роскошном стадионе — все есть для того, чтобы проект «Спорт — норма жизни» был реализован в Самаре, — сказал губернатор области.