Вышли в офлайн. В Самаре прошел восьмой по счету IT-фестиваль «404fest»

Из многочисленных рассказов друзей об IT-фестивале под тематическим названием «404» (код одной из самых популярных ошибок в интернете) у меня сложился образ «умной тусовки», где люди, чья жизнь в основном проходит возле компьютера, собираются и взаимодействуют в офлайн, не забывая при этом причинять друг другу пользу.

Отзывы не обманули: меня приятно удивила атмосфера IT-шабаша, где человек, видя потуги незнакомого коллеги в решении какой-то задачи, может запросто подойти и предложить помощь, а после этого позвать обретенного товарища играть в кикер или погрузиться в виртуальную реальность. Если смотреть на мероприятие в цифрах, это более 1000 участников из более 30 городов, которые собрались послушать полсотни лидеров своих отраслей. А вот эмоции некоторых посетивших это событие.

Ксения Ключарова, дизайнер:

— Я пришла на фестиваль, чтобы посмотреть, как работают другие компании, что находится в инфополе других людей – это разные города, разные коллективы и разные подходы к работе. Плюс подобные конференции – это огромные возможности в плане поиска квалифицированных кадров для своего собственного проекта.

Мария Верховцева, главный редактор интернет-издания «Лайфхакер»:

— Два важных отличия «404» от других фестивалей: во-первых, ты узнаешь действительно полезные и применимые на практике вещи, во-вторых, у тебя случаются настоящие инсайты, которые просто переворачивают твое сознание.

Полина Суслина, студент:

— Я пошла на фестиваль увидеть и послушать людей со звучными фамилиями, про которых читала, слышала и чьи кейсы я разбирала. Это может звучать высокопарно, но я собиралась прикоснуться к миру опыта, успешности, реализации и заработка. Здорово, что за этим не надо собираться на другой конец страны. Для Самары это уникальное мероприятие.

Внимательный читатель заметил, что авторы опубликованных отзывов исключительно из числа милых дам. Совпадение? Не думаю. Шаблоны про посетителей таких мероприятий разрушены – патлатых мужиков с проблемами в социализации давно сменили улыбчивые молодые ребята, в жизни которых есть еще масса увлечений. Индустрия изменилась, и карикатурные образы в большинстве своем не актуальны.

Заметки из числа зон для роста: навигация внутри гостиницы отсутствовала напрочь, да и в приложении было описание каких угодно локаций города, но не места проведения. Перекуса тоже не хватало – по крайней мере, мы с коллегами не обнаружили точку для покупки чего-то съестного. Ну и розыгрыш ценных призов во время докладов – не самая лучшая идея: возможность обрести Apple Watch оставила некоторых спикеров перед полупустыми залами. Решение из числа очевидных – сделать получасовой перерыв для обеда, нетворкинга и подведения итогов конкурсов.

Несмотря на эти маленькие неудобства, вывод из увиденного воочию и услышанного от участников и спикеров простой: если бы фестиваля «404» не существовало, его стоило бы придумать. И однозначно радует, что существует он именно на нашей земле.

До встречи в следующем году.