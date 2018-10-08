Пресс-конференция: «Имущественные налоги: новые налоговые уведомления и борьба с должниками»

9 октября, во вторник, в 11.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему «Имущественные налоги: новые налоговые уведомления и борьба с должниками».

Начиная с сентября этого года, жители губернии стали получать сводные налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физических лиц за 2017 год. Что нового появилось в налоговом уведомлении 2018 года? Как самостоятельно научиться понимать разделы уведомления нового образца с помощью специальной страницы «Налоговое уведомление 2018» на сайте ФНС России? Что изменилось в «Личном кабинете налогоплательщика»? Как оплачивать налоги со смартфона? Как не стать должником по налогам? Что грозит неплательщикам? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.

Спикеры:

— заместитель руководителя УФНС России по Самарской области — Глеб Рушковский,

— начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Сидорова,

— главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Самарской области Светлана Борисова,

— начальник отдела по организации исполнительного производства Управления ФССС России по Самарской области — Александра Егошина.

Аккредитация:

Оксана Анищенко,

руководитель пресс-центра «Самарской газеты»

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Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.