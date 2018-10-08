Культура

Картину из Самарского художественного музея выставили в Москве

08.10.2018
Автор текста: Ирина Кириллова 0 62
vk.com/artmus_samara

«Волы» Давида Бурлюка из коллекции Самарского художественного музея можно увидеть на выставке «Давид Бурлюк. Слово мне» в Музее русского импрессионизма. Летом 1908 года Давид Бурлюк и Михаил Ларионов отправились в Чернянку Херсонской губернии, где отец Бурлюка управлял имением графа Мордвинова. Работая вместе на пленэре, молодые художники выбирали такие сюжеты, которые в классической иерархии жанров воспринимались как низкие. Бурлюк с Ларионовым выходили на скотный двор и писали свиней и волов.

В этой работе уже нет импрессионизма, здесь художник подходит к освоению фовизма, обрисовывая все предметы яркой линией. «Холсты мои этого времени – белые плоскости, покрытые прекрасным цинковым или меловым казеиновым грунтом, на котором иногда только контуры» – писал художник. До наших дней из этого периода сохранилась только одна работа – «Волы».

В этой картине чувствуется связь с Анри Матиссом — с его творчеством Бурлюк познакомился совсем недавно в коллекции Сергея Щукина. В работах французского художника тоже важна толстая линия, нанесенная полусухой щетинной кистью. Впоследствии этот прием станет опознавательным знаком для всей новой русской живописи. Изображение с толстым контуром яркого цвета казалось условным и напоминало скорее подготовительный эскиз, чем готовую картину.

При виде подобной живописи на выставках критика стала говорить о новой тенденции «варваризации», о повороте русского искусства к примитиву. Что по сути является переходным этапом к появлению русского авангарда, когда профессиональные художники стали интересоваться наивным искусством и пытались стилизовать свои картины под лубок и народные вывески.

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