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В самарском театре драмы состоится бенефис заслуженной артистки России

09.10.2018
Автор текста: Ирина Кириллова Автор фото: Владимир Пермяков 0 95

27 октября в 18.00 в Самарском академическом театре драмы имени Горького состоится бенефис заслуженной артистки РФ, народной артистки Самарской области Елены Лазаревой.

В программе вечера: спектакль «Жанна» (16+) и поздравления от коллег и друзей.

Елена Лазарева окончила ГИТИС в 1986 году. В Самарском академическом театре драмы она работает с 1981 года. Исполнительница главной роли в спектаклях: «Жанна» и «Детектор лжи», занята в постановках: «Касатка», «Странная миссис Сэвидж», «Варвары», «Завтра была война» и другие.

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