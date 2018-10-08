Сразу два руководителя городских департаментов покинут свои посты

В самарской мэрии произойдут кадровые перестановки.



По собственному желанию уйдут руководитель департамента образования Лилия Галузина и руководитель департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов. Об этом сообщили в управлении информации и аналитики мэрии Самары.

Лилия Галузина руководила департаментом с февраля 2014 года. До того, как перейти на работу в администрацию, она проработала в должности директора школы №132 одиннадцать лет.

Виктора Анисатова назначили руководителем департамента физической культуры и спорта в марте 2017. До этого, в 2004 году, он занимал должность начальника управления по физической культуре и спорту администрации Новокуйбышевска, а с 2007 по 2012 года был руководителем аппарата администрации Новокуйбышевска.