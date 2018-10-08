События

В Зубчаниновке появился свой Забивака

08.10.2018
Автор текста: Анна Турова Автор фото: Владимир Пермяков 0 95

Фигуру официального талисмана ЧМ-2018 установили возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Невский» на территории самарской спортшколы №11.

Как ранее писал sgpress.ru, одна из фигур Забиваки уже стоит возле спортивного лицея на Волжском проспекте, 49. Он был перенесен сюда от входа в Главный билетный центр на Московском шоссе, 81.

Напомним, фигуры талисмана ЧМ-2018 были установлены у входа в аэропорт Курумоч, двух городских отелей, на железнодорожном вокзале и на площади Славы. Еще один двухметровый Забивака был установлен на площади Куйбышева, где в дни матчей проходил Фестиваль болельщиков FIFA 2018.

Метки
Показать ещё

По теме

08.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова Автор фото: Владимир Пермяков 316

Дмитрий Азаров предложил самарцам дать официальное название Фрунзенскому мосту

06.10.2018
Автор текста: Ирина Исаева Автор фото: Владимир Пермяков 270

700 призывников из Самарской области пойдут служить по контракту

05.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 287

В Самаре разыграют открытый кубок области по регби

05.10.2018
Автор текста: Анна Турова Автор фото: Екатерина Елизарова 297

Каток на площади Куйбышева зальют до 25 декабря

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение