В Зубчаниновке появился свой Забивака

Фигуру официального талисмана ЧМ-2018 установили возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Невский» на территории самарской спортшколы №11.

Как ранее писал sgpress.ru, одна из фигур Забиваки уже стоит возле спортивного лицея на Волжском проспекте, 49. Он был перенесен сюда от входа в Главный билетный центр на Московском шоссе, 81.

Напомним, фигуры талисмана ЧМ-2018 были установлены у входа в аэропорт Курумоч, двух городских отелей, на железнодорожном вокзале и на площади Славы. Еще один двухметровый Забивака был установлен на площади Куйбышева, где в дни матчей проходил Фестиваль болельщиков FIFA 2018.