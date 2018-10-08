Борт МЧС доставил из Самарской области в Москву ребенка с тяжелым заболеванием

В воскресенье, 7 октября, самолет Сухой Суперджет 100 МЧС России вылетел в столицу.

Ребенок находился в тольяттинской городской клинической больнице №5, но на телемедицинской консультации решили, что лечение нужно продолжить в московском Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей.

Из резервного фонда губернатора Дмитрия Азарова выделили компенсацию для транспортировки ребенка спецбортом МЧС с медицинским оборудованием. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.