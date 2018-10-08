Более 400 единиц спецтехники будут работать зимой на самарских улицах

В городской администрации обсудили подготовку города к зиме.

— Согласно нормам и правилам зимний период установлен с 1 ноября по 15 апреля. Для обслуживания города в это время муниципальное предприятие «Благоустройство» будет задействовать 276 единиц собственной техники, а также оборудование сторонних организаций. Общее число снегоуборочной техники, задействованной для работы на улично-дорожной сети, составит более 400, — рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов.

Также муниципальные службы уже закупили химические реагенты и песчано-солевую смесь для уборки снега с улиц и подготавливают полигоны для его приемки.

Глава города Елена Лапушкина поручила обеспечить полную комплектацию бригад для уборки дворов и наледи на крышах, говорится в сообщении администрации.