ЖКХ

Более 400 единиц спецтехники будут работать зимой на самарских улицах

Уже готовят полигон для снега

08.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова Автор фото: Владимир Пермяков 0 89

В городской администрации обсудили подготовку города к зиме.

— Согласно нормам и правилам зимний период установлен с 1 ноября по 15 апреля. Для обслуживания города в это время муниципальное предприятие «Благоустройство» будет задействовать 276 единиц собственной техники, а также оборудование сторонних организаций. Общее число снегоуборочной техники, задействованной для работы на улично-дорожной сети, составит более 400, — рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов.

Также  муниципальные службы уже закупили химические реагенты и песчано-солевую смесь для уборки снега с улиц и подготавливают полигоны для его приемки.

Глава города Елена Лапушкина поручила обеспечить полную комплектацию бригад для уборки дворов и наледи на крышах, говорится в сообщении администрации.

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