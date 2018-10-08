Бизнес

В бывшем здании военторга на Ленинградской появится суши-ресторан

08.10.2018
Автор текста: Ксения Ястребова Автор фото: Кирилл Ляхманов 0 101

На улице Ленинградской, 60 появится ресторан сети Friend’s. 

Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе компании, он откроется уже на этой неделе. Ресторан будет занимать весь второй этаж. График работы: с понедельника по четверг и в воскресенье – с 10.00 до 24.00, в пятницу и субботу – с 10.00 до 2.00.

В том же здании находятся кафе «Вилка-Ложка» и салон МТС. Раньше помещения бывшего военторга занимал ресторан «Варенье», который закрылся год назад.

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