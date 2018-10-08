В бывшем здании военторга на Ленинградской появится суши-ресторан

На улице Ленинградской, 60 появится ресторан сети Friend’s.

Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе компании, он откроется уже на этой неделе. Ресторан будет занимать весь второй этаж. График работы: с понедельника по четверг и в воскресенье – с 10.00 до 24.00, в пятницу и субботу – с 10.00 до 2.00.

В том же здании находятся кафе «Вилка-Ложка» и салон МТС. Раньше помещения бывшего военторга занимал ресторан «Варенье», который закрылся год назад.