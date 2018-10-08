В Волгаре закончили рисовать граффити орла

На груди у птицы изображен национальный парк «Самарская Лука».

В Куйбышевском районе Самары на улице Казачьей, 2 появилось новое граффити. Художники изобразили орла, на груди которого — национальный парк «Самарская Лука». Создавали рисунок художники из Челябинска. На всю работу ушла неделя.

По словам художника Александра Слимова, в работе использовалась фасадная и аэрозольная краски. Они не будут выгорать на солнце. Гарантия от производителя — 10 лет.