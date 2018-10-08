В Самаре увеличат количество автобусов до Южного города

Перевозчик готовит соответствующее заявление в областной минтранс.

Жители Самары пожаловались на работу автобуса №141, который ходит от Центрального автовокзала до Южного города. По их словам, в часы пик сложно добраться на работу и с работы – транспорт ходит битком.

Как сообщило областное министерство транспорта и автомобильных дорог, в этом году количество автобусов на этом маршруте уже увеличилось с 18 до 40. В ближайшее время на линию пустят еще пять машин. Сейчас перевозчик готовит соответствующее заявление в министерство.