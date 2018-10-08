ЖКХ

В Самаре подключили к отоплению 92,6% зданий

08.10.2018
Автор текста: Кирилл Ляхманов 1 185

В большинстве объектов тепло отсутствует из-за повреждений на сетях «ПТС».

По данным на утро понедельника, 8 октября, в Самаре к отоплению подключили 92.6% всех зданий. Тепло отсутствует в 11 объектах соцсферы. Температура воздуха в Самаре поднялась до комфортной отметки. Поэтому часть из них не включают отопление из-за экономии. Это касается спортивных и культурных объектов.

Что же касается жилых домов, то отопление отсутствует в 759 зданиях. Частично это связано с повреждениями на внутридомовых сетях и сетях «ПТС». Кроме того, некоторые ТСЖ приняли решение пока не включать отопление из-за высокой температуры воздуха.

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1 комментарий

  1. Когда включат отопления в Самаре на ул Аэродромная 34?

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