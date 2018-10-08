Гимнастка Анна Дементьева о детстве, олимпийской мечте и уходе из спорта

Нет в истории самарской спортивной гимнастики более титулованной персоны, чем Анна Дементьева.

Обычная простая девчонка с улицы Черемшанской много лет входила в сборную России. Собрала богатый урожай наград на мировых и европейских турнирах. Она нечасто бывала в родной Самаре, разъезжая по разным уголкам планеты.

После Универсиады-2013, на самом пике славы, из-за серьезной травмы вынуждена была покинуть большой спорт. Мечта попасть на Олимпиаду так и осталась не исполненной. Недавно в спорткомплексе «Грация» прошел турнир, собравший на помосте сильнейших молодых гимнастов нашей губернии и Казани. Эти соревнования получили название «На призы чемпионки мира Анны Дементьевой». Виновница торжества пришла на награждение вместе со своей милой дочуркой Мартой, которая в четыре месяца уже может сидеть на узкой жердочке женских брусьев, сохраняя равновесие! Все искренне удивлялись: ни дать ни взять — будущая прима самарской гимнастики, как и ее мама.

Немов подал пример

— Минувшей осенью на традиционном турнире Алексея Немова в Сызрани родилась идея провести в областном центре подобные крупные соревнования, но среди девушек, — рассказывает председатель областной федерации гимнастики, подруга Анны и в недавнем прошлом еще одна блистательная звезда самарской гимнастики, серебряный призер чемпионата мира-2001, чемпионка Европы и Всемирных юношеских игр-98 Екатерина Привалова. — Министерство спорта нашу инициативу поддержало. Первый блин получился вовсе не комом. Турнир на призы Дементьевой стал событием в спортивной жизни Поволжья. И я очень рада, что в Самаре появился еще один престижный турнир. Со временем мы хотим сделать его международным. Аня этого заслуживает. Наш земляк Алексей Немов и воспитанница самарского ЦСК ВВС Светлана Хоркина обещали помочь с организацией и новым гимнастическим оборудованием.

Все началось с «Металлурга»

— Я росла непоседой, — вспоминает Дементьева. — Была очень неусидчивой, постоянно в движении. Вот мама и решила отдать меня в спорт. В четыре года привела на «Металлург» и, как потом оказалось, попала в точку. Я с удовольствием кувыркалась, прыгала, чтобы дать выход своим эмоциям. Мой неуемный характер заметили столичные тренеры сборной, и началась головокружительная гимнастическая карьера, о которой я даже не помышляла. Во мне словно сидели какие-то чертики, которые постоянно требовали, чтобы я исполняла самые буйные фантазии. Это и помогло добиться признания в мировой гимнастике. Собрала едва ли не все титулы в этом виде спорта. Кроме медалей Олимпиад. Почему? Это отдельная история. Огромная физическая нагрузка. Вот организм и не выдержал. После Универсиады-2013 из-за травм я решила оставить спорт. Сегодня нисколько не жалею. У меня прекрасная семья: дочь, муж, который тоже, кстати, спортсмен. Очень хочу, чтобы Марта играла в куклы. Так получилось, что у меня не было детства. Я жила только гимнастикой. В девчачьи игры не играла, да у меня и кукол-то, по большому счету, не было. Очень любила лазать по деревьям, собирать с братом из лего-конструктора всякое оружие.

— Пацанкой, словом, росла…

— По крайней мере дворовым мальчишкам старалась не уступать. Разве что только в футбол не играла. О чем немного жалею. Мы же все за «Крылья Советов» болели. А еще в сборной страны была на первых порах белой вороной. Я росла замкнутой и не привыкла общаться с девчонками, больше с мальчишками. Но потом все встало на свои места.

Моя надежда — Марта

— Ты помнишь свои первые шаги в гимнастике?

— Я помню свои первые соревнования и свою первую победу в гимнастическом зале «Металлурга». Мне подарили огромного розового слона. Размерами гораздо больше, чем я. Так с пьедестала и шлепнулась вместе с ним! Смешно было. Мы кое-как до дома дотащили слоника — он оказался еще и тяжелым.

— Кто был твоим главным болельщиком?

— Брат. Он всегда поддерживал меня, помогал во всем.

— В сборной слышали, что ты землячка Екатерины Приваловой — еще одной примы спортивной гимнастики Самары?

— До меня в национальной команде сменилось не одно поколение. С Катей я познакомилась только в родном зале «Металлурга», где она стала работать хореографом после ухода из большого спорта. Мы смотрели на нее как на звезду. Она частенько проводила с нами мастер-

классы.

— Все говорят, что ты была гимнасткой с железным характером, стальными нервами и тебя сложно было обидеть. Это так?

— Я всегда старалась показать, что сильнее всех. Но после рождения Марты вдруг осознала, что стала часто расстраиваться и порой остро реагировать на обидные слова. Раньше такого не было. Все меняется…

— Ты видишь в дочери свое продолжение?

— Хотелось бы. Хочу, чтобы тоже выросла классной спортсменкой и обогнала меня в результатах. Мои гены, надеюсь, в этом ей помогут.

— Обогнать тебя в результатах можно только в одном — стать олимпийской чемпионкой.

— Да, я всегда мечтала об этом, но, увы, не удалось. Пусть Марта это сделает. Я помогу ей выбрать правильный путь. Чтобы травмы не преследовали ее, как меня.

После ухода с помоста

— Внешне ты выглядишь очень здорово. Такое впечатление, что готова, как и Немов, до сих пор крутить сальто.

— Алексей очень помог. После ухода из большого спорта мне грозила инвалидность из-за врожденной, подчеркну, травмы позвонка. Я рассказала Немову о своей беде, и он помог мне сделать операцию в престижном медицинском центре, где когда-то его тоже поставили на ноги. Теперь я могу порхать, как бабочка.

— Все твои болячки из-за гимнастики?

— Наоборот, врач сказал, что занятия гимнастикой только укрепили мой мышечный спинной корсет. Стоило закончить со спортом — и начались болячки.

— Не будем о грустном. Как ты отнеслась к идее проведения турнира на призы Анны Дементьевой?

— С большой радостью и надеждой, что мой турнир станет трамплином для будущих самарских

звезд спортивной гимнастики. Думаю, что таких же больших и престижных соревнований заслуживает и моя подруга Катя Привалова.

Анна Дементьева Анна Дементьева Заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике. Родилась 28 декабря 1994 года в Самаре. Рост 144 см, вес 35 кг. Гимнастикой начала заниматься в четыре года на стадионе «Металлург» у Зинаиды Столяровой. Затем тренировалась у Елены Жигановой и Михаила Савушкина. Чемпионка мира в командном первенстве (2010), абсолютная чемпионка Европы (2011), чемпионка Европы в упражнении на бревне (2011), многократная победительница и призер этапов Кубка мира, чемпионка Европы среди юниоров в командном первенстве (2008), победительница Всемирной Гимназиады (2009), трехкратная чемпионка России, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призер Кубка России, победительница Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани в командном первенстве. Выступала за ЦСКА. Награждена почетной грамотой Президента России.

Елена Жиганова, заслуженный тренер России: Аня прежде всего выделялась своей индивидуальностью. Она рано раскрылась, но, увы, серьезная травма спины не позволила ей прогрессировать дальше и попасть в олимпийскую команду. Известна своим оптимизмом, не боялась делать рискованные элементы. Она жила только спортом. Мир гимнастики — это ее мир.